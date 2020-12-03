Правительство России: праворульные машины будут без ГЛОНАСС

Жители Дальнего Востока ещё год смогут оформлять ввезённые из-за рубежа машины без установки модуля «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

Мораторий на обязательную установку модулей уже продлевался в 2019 году. Срок действия распоряжения, которое определяет его параметры, истекает 2 декабря.

Требования по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» действуют с 2017 года. В случае аварии модуль автоматически передаёт информацию о происшествии в экстренные службы, что позволяет пострадавшим в ДТП быстрее получить первую помощь.