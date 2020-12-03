Хабаровские профессиональные «родственники» обманули 35 человек

Посадили однажды одного мужика в тюрьму. И второго тоже посадили. Оба куковали на нарах за имущественные преступления. Там, за решеткой оба одиночества и встретились. Да непросто встретились, а придумали схему заработка, по которой они собирались богатеть после выхода на волю.

Через несколько лет они стали осуществлять свою мечту. Сообщники звонили хабаровчанам, и, представившись их родственниками или друзьями, просили занять деньги якобы для решения жизненно важных вопросов. Либо срочно купить дорогие автодетали, либо на лечение, либо дать взятку важному человеку, чтобы «отмазаться» от наказания. Доверчивые граждане переводили деньги, после чего «родственники» переставали выходить на связь.

В общей сложности, обманув 35 жителей Хабаровска, криминальный дуэт «поднял» таким образом 770 тысяч рублей. Однако полицейские их все же поймали. В ходе обыска стражи порядка обнаружили телефоны, с которых осуществлялись звонки.

Суд признал подельников виновными. Один получил 4,3 года лишения свободы, другой – 3,3 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.