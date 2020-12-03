Хабаровский хоккеист забил на чемпионатах СССР 381 гол

Хабаровские поклонники хоккея с мячом с большим стажем, конечно же, помнят 1980-е годы, когда их любимые армейцы практически регулярно становились призерами чемпионатов СССР. А какие были игроки – Сергей Лазарев, Александр Волков, Виктор Булдыгин, Сергей Слепов, Виктор Ковалев, Александр Першин, Николай Паздников… Особое место занимал форвард Валерий Чухлов – фигура по-своему уникальная в истории российского хоккея с мячом.

Техничный, маневренный, устойчивый на коньках, он отличался острым голевым чутьем. Овладев мячом вблизи штрафной площади соперников, всегда стремился взять на себя завершение атаки. Держал клюшку в левой руке, обладал сильным и прицельным ударом, успешно реализовывал розыгрыши стандартных положений.

От Ангары до Амура

Невысокий паренек, родившийся на берегах Ангары, но широкую известность получивший уже в Хабаровске, он не был так быстр, как, скажем, Сергей Ломанов-старший, не так техничен, как Николай Дураков. Однако это не помешало Валерию войти в десятку лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов СССР.

В составе хабаровского СКА он забил 381 мяч. В сезоне-1985/86 Чухлов с 50 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, он четыре раза включался в списки лучших игроков страны.

Между тем за сборную СССР Чухлов провел лишь один матч, да и то товарищеский. Однако это не уменьшает его достоинств. Болельщики его боготворили. А что касается сборной… Легендарного футболиста столичного «Спартака» Федора Черенкова тренеры национальной команды тоже старались словно не замечать. Но он как был, так и остается кумиром болельщиков.

Правда, когда Валерию исполнилось уже 30 лет, к нему наставники сборной вроде бы проявили интерес, но…

- Я был вызван на сбор в национальную команду, когда она готовилась к чемпионату мира в Норвегии в 1985 году, - вспоминал позже Чухлов. - Тренировались в спорткомплексе «Олимпийский». Там же и сыграл единственный раз за сборную СССР в товарищеской встрече с Финляндией. Но до этого мы провели три двухсторонки с ближайшим резервом, и я забил в этих матчах десять мячей. То есть, в принципе, вполне мог рассчитывать на постоянное место в команде. Но дальше нам предстояло ехать в Скандинавию, а мне в загранпаспорт еще в Хабаровске поставили не ту печать, что требовалась. Такая мелочь все и решила. Я остался дома, и на следующий сбор меня уже не пригласили.

Однако на судьбу форвард не жалуется: что случилось, то случилось. Тем более всю жизнь занимается своим любимым делом. И это, пожалуй, главное.

Родился будущий бомбардир в Братске. Там и увлекся русским хоккеем.

- Я просто-напросто продолжил семейную традицию, - рассказывал Валерий в одном из интервью. - Мой отец, Василий Иванович, был директором стадиона в поселке Падун, что недалеко от Братска. Он и стал моим первым тренером, как и для старших братьев - Евгения и Николая. Ну а дальше пошло так, будто было запрограммировано. Выступал за юношеские сборные Иркутской области и страны. В 1974-м пригласили в «Локомотив» (Иркутск), а следующие два сезона уже играл за хабаровский СКА.

На берегах Амура Чухлов тогда оказался благодаря службе в армии. К тому времени он уже стал чемпионом мира среди юниоров. Однако в составе армейцев заиграл не сразу. Так, в дебютном для себя сезоне Валерий провел за СКА 13 матчей (причем в основном выходил на замену) и отметился лишь тремя голами.

Уйти, чтобы вернуться

Говорят, что перед следующим первенством страны вообще стоял вопрос - быть или не быть Чухлову в составе хабаровчан. Тогдашний наставник клуба Анатолий Фролов то ли в шутку, то ли всерьез сказал Валерию: «Оставляю тебя в команде только потому, что ты уже мастер спорта».

- Это была настоящая борьба за выживание, - так вспоминает свои первые годы в СКА Валерий. - Нагрузки - сумасшедшие, организм к ним с трудом приноравливался. Но в паспорт тебе никто не заглядывает, скидку на молодость не делает. Выдержал, не сломался - будешь играть. Нет - на твое место других молодых пригонят на просмотр. Естественный отбор, как говорится.

В своем втором сезоне в Хабаровске Чухлов забил два мяча и вернулся домой. Все-таки в Иркутске его ждали, обещали квартиру и, что немаловажно, гарантировали место в основном составе.

В те годы сибиряки звезд с неба не хватали, но временами заставляли фаворитов с собой считаться. К тому же сам Чухлов был лидером атак местного «Локомотива», по три десятка мячей в ворота соперников в сезон заколачивал!

Понятно, что в хабаровском клубе за результатами нападающего невольно следили и наверняка удивлялись: у нас, мол, почти не забивал, а тут разошелся… И позвали Валерия обратно в СКА. Шел 1979 год.

Зря говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Тем более что Чухлов к тому времени окреп, возмужал и уже выглядел на льду вполне сформировавшимся хоккеистом со своей манерой игры. В сезоне-1979/80 забил за армейцев 14 мячей, через год - 19. Кстати, именно тогда Валерий впервые завоевал медаль чемпионата СССР - для начала бронзовую.

Ну а в сезоне-1981/82 Чухлов уже стал настоящим лидером команды, отправив в ворота соперников 42 (!) «апельсина». В том чемпионате армейцы были очень близки к завоеванию золотых наград, но проиграли гонку красноярскому «Енисею» (все решилось, по сути, в очных поединках соперников).

Впрочем, и серебряная награда - тоже успех. К слову, за годы выступлений за СКА форвард имел три «серебра» и четыре «бронзы». А в марте 1988 года Чухлов с компанией впервые в истории хабаровского бенди завоевал Кубок СССР.

Саботаж, гайморит и… Финляндия

В начале 1990-х годов, когда из-за развала Союза от былой славы именитого клуба с берегов Амура не осталось и следа, форвард был вынужден покинуть команду. К тому же тогда, как поговаривали, у Валерия случился конфликт с руководством команды. Можно сказать, на ровном месте.

Гайморит Валерия Чухлова частенько беспокоил, но в тот злополучный сезон вообще «задушил». Из-за этой болячки лучший бомбардир команды не вышел на очередную игру, пропустил несколько тренировок, поскольку лёг в госпиталь. И с подачи тогдашнего врача СКА его стали считать чуть ли не симулянтом.

В ответ на эти подозрения Валерий Чухлов даже напомнил начальнику команды Виктору Булдыгину времена, когда они вместе выходили на ледовое поле: «Витя, мы же с тобой столько лет играли, ты хоть один раз видел, чтобы я прятался за чью-то спину?». Как на фронте, не правда ли?

Впрочем, некоторые основания подозревать Чухлова в саботаже у наставников хабаровского СКА тогда имелись. Дело в том, что в то же время Валерий разбирался с полугодовой задержкой собственного жалованья. Он как военнослужащий (в армейской команде почти все хоккеисты были прапорщиками или офицерами, за исключением совсем молодых игроков. – Авт.) стоял на довольствии в Чукотском автономном округе, и однажды из-за какого-то бюрократического сбоя денежные средства Чухлову перестали поступать.

Валерий заострил на этом внимание начальства, но когда дело касается не тебя самого, разбираться в чиновничьих ошибках кому охота? Кроме самого пострадавшего. Вот хоккеист и занялся поиском справедливости. Даже на приём к командующему войсками округа записался.

В этот период у него и начались вышеназванные проблемы со здоровьем. А верхушка хоккейного клуба посчитала, что это был демарш игрока в отместку за финансовые неурядицы.

Кстати, надо отдать должное Виктору Булдыгину: когда он узнал, что в своих подозрениях был неправ, тут же принёс извинения бывшему партнёру по команде. Но всё это было потом, а те несколько месяцев, что Чухлов и его зарплата «искали друг друга», Валерий Васильевич, чтобы прокормить семью, в свободное от игр и тренировок время подрабатывал… частным извозом.

Тогда Валерию было уже далеко за тридцать. Можно, наверное, было заканчивать с бенди, но он, видно, еще не наигрался. Два с половиной сезона выступал за «Восток» (Арсеньев). Затем вместе с партнером по СКА Александром Першиным отметился в составе финской команды «Нарукерю» (Пори).

После возвращения из Финляндии играл за команду первой лиги «Нефтяник» (Хабаровск), вместе с которой завоевал «серебро» в финальном турнире первенства 1997/98. В канун сезона 1999/2000 в возрасте 43 лет Чухлов был включен в состав «СКА-Нефтяника». Однако провел только один официальный матч в розыгрыше Кубка России.

Завершив игровую карьеру, бомбардир подался в тренеры. Работал в фарм-клубе «СКА-Нефтяника», занимался с детишками. Кстати, его воспитанники в 2004 году стали бронзовыми призерами Всероссийского турнира «Плетеный мяч».