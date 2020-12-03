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В Хабаровском крае увеличат выплату на оплату «коммуналки»
На четыре процента будет увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату коммунальных услуг. Индексация произойдет со следующего года.
Данная мера поддержки предусмотрена отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках. В их числе специалисты, занимающихся социальным обслуживанием населения, ветеринарией, работающих в учреждениях культуры, искусства, спорта и здравоохранения. Кроме того, ЕДВ положена отдельным категориям пенсионеров вышеназванных сфер деятельности.
На сегодняшний день выплату на оплату «коммуналки» получает более пяти тысяч человек. На эти цели в краевой казне зарезервировано 135,5 миллиона рублей.