Дегтярев: Медицинские работники – настоящие герои, и мы должны обеспечить им нормальные условия

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Краевой диагностический центр и КГБУЗ «Родильный дом № 2», временно перепрофилированный под инфекционный госпиталь.

«Медицинские работники – настоящие герои. Сложившаяся ситуация показала и обществу, и государству, что отношение к врачам надо менять. Весь медперсонал работает в крайне напряженной ситуации, и мы должны им обеспечить нормальные условия. Касается это и стимулирующих выплат, и создания достойных условий труда», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Наш регион получил из федерального бюджета 49,5 миллионов рублей на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, у которых выявлен коронавирус, но нет необходимости помещать их в стационар. Экспресс-тесты на COVID-19 делают тут же, в госпитале.

Главный врач Краевого диагностического центра Андрей Субботин пожаловался на нехватку автомобилей из-за возросшей на сотрудников учреждения нагрузки. Отдельной строкой идет обеспечение врачей, фельдшеров, лаборантов и вспомогательного персонала выплатами стимулирующих добавок. Михаил Дегтярев взял на личный контроль этот вопрос.

Техническая ошибка с перечислением средств за октябрь, вызвавшая немало кривотолков в медицинской среде, уже исправлена. Врио губернатора пообещал приложить все силы, чтобы медработники получили стимулирующие добавки за ноябрь и декабрь перед Новым годом. Для этого он намерен задействовать личные лоббистские возможности на федеральном уровне, как это уже было с октябрьскими выплатами.