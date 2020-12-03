Хабаровский «медик» ограбил два микрокредитных офиса

Житель Хабаровска решил ограбить микрофинансовую организацию. Он добыл неисправный пневматический пистолет, надел медицинскую маску и перчатки и отправился «на дело». 14 августа 2020 года преступник успешно совершил налет на офис, расположенный в Железнодорожном районе.

1 сентября того же года он решил повторить свой успех и ограбил еще одну микрокредитную компанию, на сей раз в Краснофлотском районе. Оба раза его жертвами становились женщины-менеджеры. Добычей разбойника стала сумма в размере 31 300 рублей.

Однако после этого «медика» поймали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.