Вакцину от коронавируса в Восточный военный округ доставили спецбортом

В войсках началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ВВО.

Первая партия вакцины была доставлена в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термоконтейнерах.

В настоящее время вакцинацию уже проходят, командный состав и военнослужащие управления округа, военные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие несущие боевое дежурство.

Вакцинация проводится препаратом Гам-КОВИД-Вак. Медицинские сотрудники, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.

Перед введением вакцины все пациенты проходят медицинский осмотр.