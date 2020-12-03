Дегтярёв по телефону решил вопрос с пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в Хабаровской организации поддержки инвалидов «Стимул» решился вопрос с пандусом. Сдвинуть проблему с мертвой точки помогло вмешательство врио губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства.

Президент АНО ХОПИ «Стимул» Анна Цыбина вошла в состав Народного совета, созданного по инициативе Михаила Дегтярева. Именно на первом организационном собрании 8 октября девушка озвучила, с какими трудностями столкнулась она и ее единомышленники: общественной организации людей с ограниченными возможностями здоровьями дали помещение на улице Ким Ю Чена, но крыльцо не оборудовано пандусом и входная дверь требует замены.

Важно, что обеспечение этих условий, как и оборудование специальной уборной, по условиям договора аренды ложится на самих общественников. Однако организация, которая ставит перед собой благородную цель социализации людей с особенностями здоровья, не имеет собственных средств, и справедливо рассчитывает на помощь со стороны органов власти.

По словам Анны Цыбиной, колясочников буквально «по частям» заносят в их организацию. Особенно странно наблюдать такую картину, когда пандус оборудован на соседнем крыльце, которое ведет в офисы.

«Здесь люди с безграничными возможностями. А пандуса элементарно нет. Мы должны их в этом вопросе поддержать», — сказал Михаил Дегтярев.

Помещение общественной организации находится в муниципальной собственности, поэтому глава региона тут же обратился по телефону к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку – решить вопрос немедленно.

«И еще отдельно с вами обсудим создание безбарьерной городской среды», — добавил глава региона, обращаясь к хабаровскому градоначальнику.

Уточним, что 3 декабря во всем мире отмечается День людей с ограниченными возможностями здоровья. В Хабаровском крае, по данным министерства социальной защиты населения на 1 января 2020 года, состоят на учете 70 тыс. 942 человека с инвалидностью (9 тыс. 631 – I группы, 30 тыс. 69 – II группы, 26 тыс. 119 – III группы, 5 тыс. 123 – дети-инвалиды).