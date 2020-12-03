В Хабаровске почтили память павших воинов

Сегодня в России памятная дата – День неизвестного солдата. Эта дата отмечается с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев возложил венок к Вечному огню на площади Славы. Вместе с ним участие в торжественном мероприятии приняли руководители государственных структур, представители Восточного военного округа и силовых структур.

Напомним, что 2020 год Указом Президента России Владимира Путина в ознаменование 75-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне объявлен годом памяти и славы.