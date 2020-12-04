«Горячие линии» по помощи во время коронавируса работают во всех районах Хабаровского края

В регионе работают общероссийская и краевая волонтерские платформы.

В Хабаровском крае организована волонтерская помощь и социальная поддержка населению, которое столкнулось с COVID-19. Волонтёры и социальные работники помогают жителям края, ограниченным в перемещениях, купить и доставить продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Один из проектов – «Мы вместе». Это общероссийская акция взаимопомощи, направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Другой проект – «Нужна помощь!». Это краевая информационная платформа, объединившая добровольцев и желающих помочь людям, созданная для помощи социальным учреждениям и гражданам, нуждающимся в особом внимании со стороны общества. С помощью мессенджера публикуется запрос на оказание волонтёрской помощи, и информация быстро и без посредников доходит до добровольцев. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (4212) 32-30-70.

Получить помощь можно и в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих поддержку гражданам старше 65 лет и инвалидам, находящимся на самоизоляции, в городах и районах Хабаровского края. Телефоны:

Амурский район 8 (42142) 2 89 85

Аяно-Майский район 8 (42147) 2 14 59

Бикинский район 8 (42155) 2 15 76

Ульчский район 8 (42151) 5 16 04, 8 (42151) 5 22 91

Ванинский район 8 (42137) 7 04 31

Вяземскйи район 8 (42153) 3 40 32, 8 914 153 84 16

Комсомольск-на-Амуре 8 (4217) 53 10 54, 8 (4217) 51 68 05

Район им. Лазо 8 (42154) 2 17 45

Николаевский район 8 (42135) 2 91 25

Советско-Гаванский район 8 (42138) 4 54 54, 8 (42138) 4 33 32

Солнечный район 8 (42 146) 2 31 38

Нанайский район 8 (42156) 4 20 17, 8 (42156) 4 22 65

Хабаровск 8 (4212) 75 87 31

Верхнебуреинский район 8 (42149) 5 23 53

Тугуро-Чумиканский район 8 (42143) 9 15 78, 8 (42143) 9 12 76