«Нелегальные» заведения в Хабаровском крае — урон по репутации бизнеса

Глава региона провел заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главной темой встречи стало влияние ограничений, связанных с пандемией, на сферу общественного питания и туристических услуг. Речь шла о поддержке этих направлений.

Так, несмотря на то, что предприниматели в сфере туризма переориентировались на внутренний рынок, количество предоставляемых услуг в этом сегменте с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизилось почти на 40%. Исправить ситуацию в отрасли поможет государственная поддержка.

В ходе заседания отмечалось, что негативная динамика отмечена и в сфере общественного питания. В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению распространения COVID – 19, кафе и ресторанам разрешено работать только до 23:00. Однако, по информации краевого минсельхоза, после этого времени посетители отправляются в те заведения, которые работают нелегально. В результате чего ответственные предприниматели, которые соблюдают все необходимые требования, теряют прибыль. В связи с этим от предпринимательского сообщества поступило предложение рассмотреть возможность продления режима работы до 1:00.

«Бизнес активно проявляет социальную ответственность. Добросовестные предприниматели в непростой ситуации объединились, организовали рейды по ночным заведениям. Работают с медиками, помогая в доставке тестов на COVID-19, организуют питание в ковидных госпиталях», — отмечает глава краевой ассоциации рестораторов Андрей Веретенников.

На просьбу предпринимательского сообщества отреагировал Роспотребнадзор. Глава краевого управления Татьяна Зайцева отметила, что в сегодняшних условиях послабления для бизнеса являются преждевременным из-за негативной динамики по выявлению новых случаев заболеваемости.