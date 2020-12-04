С 1 декабря расходы по вывозу мусора исключены из квитанций за жилое помещение

Изменения по оплате коммунальных услуг вступили в силу в Хабаровском крае с 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет об услуге по вывозу и захоронению отходов. Теперь ее, как и капитальный ремонт, необходимо оплачивать отдельно. Соответственно эта строка расходов будет исключена из размера платы за содержание жилого помещения, рассказали в главном управлении государственного регионального контроля и лицензирования.

При этом в ведении управляющих организаций остается содержание и санитарное состояние контейнерной площадки. Количество установленных контейнеров и баков зависит от объема мусора, рассчитанного в соответствии с нормативом.

«Управляющие организации обязаны известить собственников об изменении размера платежа и, в случае необходимости, предоставить жителям многоквартирного дома документы, подтверждающие обоснованность расчетов. Согласно соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО на территории края установка контейнерного парка и уборка площадки для сбора мусора после погрузки закреплено в обязанностях Регионального оператора. Также, в сферу его деятельности входит и крупногабаритный мусор, объем которого учтен в нормативе накопления ТКО», — рассказал начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора главного управления Олег Кустов.

Оплата коммунальной услуги по обращению с ТКО с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года осуществляется потребителями исходя из общей площади жилья, с 1 января 2022 года расчет будет производиться исходя из количества проживающих в помещении. Тариф, установленный приказом краевого комитета по ценам и тарифам, составляет 4763,46 рублей за тонну без учета НДС.