Дети-сироты смогут купить квартиры на всей территории Хабаровского края

В Законодательной Думе региона прошло заседание постоянного комитета по вопросам социальной политики. Депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий сиротам, которым исполнилось 25 лет, купить жилье на всей территории Хабаровского края за счет социальной выплаты. Законопроект внес временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Представила проект закона первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анжелика Миронова. По ее словам, предоставление социальной выплаты позволит лицам из числа детей-сирот самостоятельно приобретать в собственность квартиры на вторичном рынке недвижимости.

«Законопроектом предлагается установить, что право на однократное получение социальной выплаты имеют лица, достигшие возраста 25 лет, которые включены в список детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания им содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. Кроме этого, выделены критерии, по которым будет решаться вопрос о возможности предоставления данной выплаты. К примеру, не должна быть непогашенная судимость. Граждане, относящиеся к этой категории, не должны состоять на учете в психоневрологических учреждениях по алкоголизму либо наркомании. Также у них должен быть и трудовой стаж», – заявила Анжелика Миронова.

Есть и требования к жилью. Оно не должно располагаться в зоне подтопления и быть аварийным.

Еще одно преимущество, которое получают граждане этой категории, – возможность добавить к социальной выплате на жилье собственные сбережения или другие соцвыплаты.

«Раньше не было такого, чтобы они могли добавить средства материнского капитала на приобретение жилья. Благодаря этому законопроекту они смогут купить квартиры, соответствующие их ожиданиям и запросам. У детей-сирот к 25 годам могут быть семьи, дети. Этот закон необходим. На данный момент он пилотный. Мы понимаем, что при его реализации будут моменты, которые необходимо очень быстро и подробно обсуждать, анализировать изменения и дополнения в этот закон. Наш комитет к этому готов», – сказала председатель постоянного комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова.

Предполагается, что изменения в законопроект позволят обеспечивать жилыми помещениями 580 человек из числа детей-сирот ежегодно и сократят численность данной категории граждан, нуждающихся в квартирах.

Комитет законопроект поддержал и рекомендовал принять его в качестве краевого закона на декабрьском заседании Думы.