Яркая хабаровчанка организовала семейную экоферму

Ксения Коновалова – яркая, эффектная, стройная молодая блондинка. Когда знакомые узнали, что девушка круто сменила городской образ жизни, привычки и подалась в фермеры, с трудом поверили

Да, Ксюша своими планами ни с кем не делилась, потому что идея возникла спонтанно. Однажды вечером муж Михаил, по стечению обстоятельств оставшись без работы, завел разговор на тему «а не завести ли нам свиней». Ксения погрузилась в Интернет в поисках информации, а уже утром отправилась оформлять кредит.

- На кредитные деньги мы купили участок 16 соток за Матвеевкой, построили первый теплый сарай. Мы с мужем сами из деревни, я родилась в Лидоге, муж в Горном, это сейчас мы живем в городе, но что такое деревенский труд, хозяйство, мы знаем. Помню, мама держала гусей, уток, и я их пасла. Но если честно, о том, что я буду этим заниматься, мысли вообще не возникало. С Мишей мы вместе уже седьмой год, дочке 4 года, и вот вместе пришли к семейной экоферме, - рассказывает девушка.

Хозяйство Коноваловых началось с двух поросят и двух кроликов. Позже сараи пополнились новыми животными. Все постройки для животины Михаил строит своими руками, есть у него опыт в строительстве, сейчас появилась возможность нанять работника.

- Мы сначала хотели вступить в какую-нибудь программу, но не подходили по тем или иным причинам, поэтому все делаем своими силами и средствами. До сих пор строимся, хозяйство растет. Недавно взяли еще четырех поросят. Когда в начале года заговорили об африканской чуме и у соседских фермеров стали гибнуть животные, мы не на шутку испугались, но все обошлось. Конечно, без проблем не обходится. Кролики сначала жили у нас в сарае, что-то шло не так, не получалось их разводить. Знакомые фермеры посоветовали оборудовать клетки на улице, и действительно, они стали хорошо размножаться, сейчас у нас 25 кроликов бройлерной породы, - делится Ксения.

Супруги продают крольчатину. Ксения ищет покупателей в «Инстаграме», среди знакомых, на работе. Да, она успевает трудиться парикмахером-стилистом, девушка работает как самозанятая, хозяйство требует постоянных вложений. По словам молодых фермеров, крольчатину люди берут охотно, особенно для детей, для пожилых, больных людей, где требуется диета. Информацию по ведению хозяйства девушка черпает в Интернете, вступила в специальные группы в мессенджерах, переписывается с опытными сельхозпроизводителями, советуется, смотрит ролики и учится на ошибках.

- Ловлю любую информацию, поскольку опыта в этом деле нет. А знаний требуется много, надо разбираться в породах, в уходе, в инкубации, в экономике, бухгалтерии, всего не перечислишь.

В хозяйстве 250 голов птицы: гуси, цесарки, фазаны, утки, куры, индейки. Сбылась «гусиная» мечта девушки: приобрела холмогорского гуся, было очень не просто, он пережил транспортировку и данную породу не так легко достать. Сначала с птицами тоже были проблемы, не хотели нестись, сейчас все хорошо.

- А яйцо охотно берут, - продолжает Ксения, - Про выгоду, прибыль говорить еще рано, один месяц работаем в минус, другой в ноль. Я задавала в группах вопрос, кто из фермеров хорошо зарабатывает, нашлись такие, и это вселяет надежду. Просто надо больше времени для развития, но мы терпеливые и выносливые. Опытные хозяйственники развивались постепенно, мы же стали брать все подряд, птицу, поросят, кроликов, овощи еще выращиваем. Я такой человек, мне надо все и сразу. Чуть страуса не купила, я думаю, все придет с опытом, в следующем году мы многое будем делать по-другому. А на днях нам отдали козу, хотя мы это точно не планировали. Сами козье молоко не любим. Но поговорили с фермерами, они убедили нас дать шанс Зине, что якобы из молока козы можно делать очень вкусный сыр, - смеется Ксения.

Супруги начали строить и дом для себя. Уже установили фундамент, надеются в следующем году переехать. Помимо фермерства Коноваловы успевают заниматься разведением собак – золотистых ретвейлеров, участвуют в выставках.

- Муж сам все строит, обустраивает, сооружает клетки, золотые руки. Конечно с утра до вечера мы - как белки в колесе. У меня в роду все женщины такие: ни минуты покоя. У меня это, наверно, в крови: надо постоянно что-то делать, куда-то идти, что-то зарабатывать. Я в декрете даже месяц не просидела, вышла на работу. Правда, удалось съездить отдохнуть в Анапу. У меня почти все родственники, включая родителей, переехали в Краснодарский край, так что мы здесь вдвоем тянем ферму. Самим переехать? Осталась бабушка, как я ее брошу, - сказала девушка.

Этой осенью супругам даже урожай удалось продать: на своих сотках они выращивают огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, тыкву. Картошка, к сожалению, не уродилась. Возникала у Ксюши мысль: может, напрасно занялись сельским хозяйством. Физически тяжело, денег не хватает, любая копейка вкладывается в дело. Но каждое утро она просыпается с другими мыслями: надо набраться терпения и все получится.

Юлия Рудакова

Фото из аккаунта Ксении Коноваловой