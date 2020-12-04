В Хабаровском крае врачей наградили высшей медицинской наградой

В районе имени Лазо Михаил Дегтярев посетил инфекционное отделение районной больницы. Там он встретился с медиками и поблагодарил их за самоотверженный труд и преданность профессии.

За вклад в борьбу с распространением коронавирусной пандемии глава региона вручил награды врачам, среднему и младшему персоналу. Врачи-инфекционисты Екатерина Бражникова, Веста Ковалева, Назира Табалдиева, заведующий отделением Елена Васильева, заместитель главного врача по оказанию специализированной помощи Сергей Давыденко получили орден Пирогова.

Медалью Луки Крымского награждены медицинские сестры Зоя Романенко и Ольга Сорокина. Нагрудный знак «отличник здравоохранения» был вручен заместителю главного врача по медицинской части Евгению Асаченко, благодарность министра здравоохранения России – врачу-инфекционист Евгению Максименко.

Благодарственные письма Михаил Дегтярев также вручил главному врачу Лазовской ЦРБ Илье Аронии, врачу-хирургу Сергею Бражникову, фельдшеру скорой медицинской помощи Елене Барабохиной, медицинской сестре Елене Великодной. Предприниматели Наталья Карнаухова и Ольга Менчинкова получили награду «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Орден Пирогова является высшей медицинской профессиональной наградой. Его девиз – «Милосердие, долг, самоотверженность». Врачи каждый день борются за жизни и здоровье пациентов. И без того тяжелый труд стал еще тяжелее, когда началась пандемия. Медики остро нуждаются в любой поддержке. Именно поэтому врио губернатора Михаил Дегтярев старается каждую неделю встречаться с работниками системы здравоохранения - выслушать их, узнать о волнующих проблемах и как можно быстрее их решить.