Хабаровские болельщики признали Фролова лучшим игроком «СКА-Нефтяника» ХХ века

Легендарному хоккеисту хабаровского СКА и сборной СССР Анатолию Фролову в этом году исполнилось восемьдесят. И хотя он уже давно не живет на Дальнем Востоке, болельщики со стажем хорошо помнят этого грозного бомбардира, которого шведы когда-то прозвали «новым советским идолом». Не случайно, когда в честь 100-летия бенди в Хабаровске был проведен опрос на выявление лучшего хоккеиста из армейцев, всех в этом «хит-параде» опередил Фролов.

Пришёл, увидел, забил…

Удивительно, но факт: в сборную СССР Анатолий попал довольно поздно – в 28 лет. Только тогда (дело было в 1969 году) на Фролова наконец-то обратили внимание тренеры национальной команды.

Чемпионат мира тогда проходил в Швеции. Сборная СССР в очередной раз вернулась домой с золотыми наградами, а главным бомбардиром турнира стал… Анатолий Фролов, которого еще и лучшим нападающим признали. Шведы потом недоумевали: где, мол, русские ухитрялись скрывать свое «секретное оружие» столько времени!

А ларчик просто открывался: в те годы, чтобы иметь гарантированное место в сборной страны, надо было играть в его базовом клубе - московском «Динамо». Кстати, первый чемпион мира, которого призвали в сборную из хабаровского СКА, был Евгений Герасимов. Он вскоре переехал в столицу и в принципе не прогадал, став восьмикратным чемпионом мира (по тем временам это было большое достижение, поскольку первенство планеты по русскому хоккею проводилось раз в два года).

Однако вернемся к Фролову. Он хотя и не являлся коренным дальневосточником (Толя родился в Нижнем Тагиле), к Хабаровску быстро прикипел. А когда в сезоне-1963/64 армейцы впервые в истории стали серебряными призерами чемпионата страны, болельщики, буквально боготворившие своего кумира, скандировали: «Фрол, останься!». И он остался на всю спортивную жизнь преданным одной команде. Хотя фортуна не всегда улыбалась ему.

Что же касается сборной, то Анатолий принял участие еще в двух чемпионатах мира. Кстати, ему принадлежит недосягаемый по сей день рекорд: на московском турнире в 1973-м Фрол отправил 5 мячей в ворота сборной Финляндии в течение… одного тайма! Жаль, что тот мировой чемпионат станет для него последним.



Почти детективная история

А вообще, Фролов появился в Хабаровске в 1960-м в возрасте 20 лет. История, со слов самого Анатолия Ивановича, получилась в духе настоящего детектива.

Интересно, что любимец хабаровских болельщиков мог и не состояться в качестве мастера хоккея с мячом. В конце 1950-х все шло к тому, что Фрол должен был пополнить когорту хоккеистов… с шайбой!

Шутка ли, в 1957 году Толю в приказном порядке перевели в «шайбное» отделение нижнетагильской спортивной школы (тогда канадская разновидность хоккея уже набирала в СССР обороты). Рассказывают, что на юного форварда уже имели виды столичные «Крылья Советов»! Лишь по счастливой случайности спортсмен не уехал в Москву. Как же Фролов оказался на берегах Амура? Тут такая история.

Как-то в Нижний Тагил нагрянул тогдашний наставник хабаровского СКА Георгий Хрульков: он подыскивал способных пареньков, на горизонте которых маячила служба в армии, для приглашения в свою команду.

Правда, изначально в поле зрения Хрулькова значился не Фролов, а два его земляка - Леонид Старцев и Юрий Варзин (в тот момент игроки местной команды «Металлург»). Фролова рекомендовали Хрулькову уже на месте. Георгий Иванович встретился с Анатолием, переговорил с его родителями, ударили по рукам, договорились встретиться на вокзале…

- Приезжаю я на вокзал и вижу: стоит бедный Хрульков, ждет, а нет ни Варзина, ни Старцева, - вспоминал позже Фролов. - «Садись, - говорит, - езжай один. Тебя там встретит человек в военной форме. Прямо к вагону подойдет. А я - в Тагил, разбираться, где остальные ребята».

Как позже выяснилось, когда Хрульков сговорил парней, кто-то об этом пронюхал и позвонил в свердловский СКА. Ночью приехал за ними «воронок», и забрали Варзина со Старцевым тепленькими, ну а утром их одним махом призвали в армию…

В Хабаровске у Фролова, правда, поначалу складывалось не все гладко. Сказались, видно, занятия шайбой. На первом сборе в Чегдомыне Фрол никак не мог попасть в общекомандный ритм. Начальник команды Николай Галюк даже ставил вопрос об отчислении юнца. Фролова спас следующий сбор в Свердловске, где молодой нападающий так себя показал, что получил приглашение в… ЦСКА!

Однако на сей раз уже Галюк наотрез отказался отпускать новобранца. В результате Фролов отдал хабаровскому СКА 17 лет своей жизни, из которых 15 выходил на лед в форме армейской дружины, снискав огромную популярность у местных болельщиков и зарекомендовав себя одним из ярчайших игроков в истории отечественного и мирового хоккея.

Фроловские хитрости

- Мы пришли с Фроловым в хабаровский СКА одновременно, в 1960 году, - вспоминал о нем известный в прошлом голкипер Анатолий Лутков. - Видя, как неистово двадцатилетний новичок работает на тренировках, тренер все чаще выпускал его на поле, и на исходе сезона Фролов уже закрепился в основном составе. Анатолий трудился с полной самоотдачей. По-моему, он раньше всех в команде просыпался, чтобы сделать зарядку. Еще по весне начинал купаться в Амуре и заканчивал уже осенью. Короче говоря, этот человек делал все для того, чтобы не отбывать время, а найти себя в хоккее, для которого он был рожден. Считаю, что уже в 1963 году Фролов вполне был готов к выступлениям в сборной страны.

Между тем, продолжал Лутков, став выдающимся мастером индивидуального прорыва, способным в одиночку решать сложнейшие атакующие задачи, Анатолий остался простым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь товарищу.

Помнится, долго не шла игра у нашего защитника Сергея Кузнецова. Тренеры уже вознамерились было расстаться с ним, но Фролов отсоветовал и оказался прав. Вскоре Кузнецов вошел в число лучших защитников нашего хоккея с мячом, и многие годы был ключевым игроком обороны хабаровского СКА…

- Мы пришли в команду еще, можно сказать, зеленые, - вспоминал форвард Сергей Слепов, - и настойчиво впитывали опыт старших. С Фроловым в этом плане не было никаких затруднений. На тренировках он выкладывался всем на удивление и не только увлекал нас личным примером, но и никогда не отказывался показать тот или иной прием. Глядя на Фролова, нельзя было играть спустя рукава.

А вот что рассказывал об Анатолии Ивановиче еще один его партнер Виктор Булдыгин:

- У Фролова был коронный прием. Он катился на защитника и вроде бы отпускал от себя мяч, но стоило сопернику поверить и «нырнуть» за шариком, как Толя - хлоп его к себе и к воротам. Поначалу я тоже не знал всех фроловских хитростей и пару раз покупался и забивал голы. Как-то Анатолий сказал: «Ну, Витек, ты даешь! Ты что же мячи у меня отбираешь?». Он же кайф ловил, как защитники на его финты попадались. Да про технику Фролова фильмы надо было снимать.

Между тем жили, конечно, тогда спортсмены куда скромнее, чем сейчас. Как вспоминал в беседе с автором этих строк полузащитник СКА той эпохи Анатолий Гладилин, за победу в чемпионате СССР хоккеистам полагалась премия в размере 300 рублей, за «серебро» и «бронзу» - по 200 и 100 рублей соответственно. Да, еще и из этой суммы вычитали подоходный налог. Оклады тоже были небольшие. «Потолок» - 160 рублей. Эти деньги получали только ветераны, которые были хоккеистами первой категории.

Кстати, по словам того же Гладилина, первым в команде машину приобрел именно Фролов. Но это был (уж не смейтесь) «Запорожец».

Попал под раздачу

После звездного сезона-73, в котором Фролов, как уже рассказывалось выше, отправил 5 мячей в течение одного тайма в ворота сборной Финляндии, казалось бы, еще и играть и играть (30 с копейками - разве это возраст), но…

Роковым для Фролова стал скандал, разразившийся весной 1973 года. Со слов самого Анатолия Ивановича, 8 марта, находясь в аэропорту Омска, Фролов и несколько его партнеров по хабаровской команде вместе с женами решили отметить праздник, взяв в тамошнем ресторане шампанское. Там между Фроловым и молодым милиционером, проявившим к звезде повышенное внимание, произошел конфликт. И понеслось…

Через месяц в газете «Советский спорт» вышла статья, в которой этот конфликт был раздут до неимоверных масштабов. Автор утверждал, что «зазвездившийся» игрок, будучи офицером Советской армии, избил сотрудника милиции! На трехкратного чемпиона мира завели уголовное дело, исключили из партии, лишили звания заслуженного мастера спорта и, как итог, отчислили из команды!

Последовавшая затем длительная проверка установила, что факты, изложенные в статье, таковыми не являются! Тем не менее следующий сезон-1973/74 Фролов был вынужден пропустить.

А потом вернулся, но в новой роли. Дело в том, что еще весной 1973 года СКА покинул его наставник Анатолий Панин. А спустя год команда осталась и без своего многолетнего начальника Николая Галюка.

В результате Фролову была предложена не только должность старшего тренера команды, но и должность ее начальника! Притом что сам Фролов продолжал выходить на поле!

К слову, чемпионат СССР-1974/75 армейцы завершили на вполне почетном четвертом месте. Результат тем более достойный, если учитывать, что годом ранее хабаровчане финишировали только восьмыми!

Можно предположить, что в тот момент тренерская рутина была предложена Фролову лишь как временная. Хоккеист не собирался вешать коньки на гвоздь и долго совмещать возложенные на него обязанности в таком жестком режиме был физически не в состоянии.

Все его планы оказались перечеркнуты в январе 1975 года. Сборная СССР готовилась к очередному чемпионату мира, на который в состав главной команды страны был вызван и Анатолий Фролов.

Однако незадолго до вылета сборной в Финляндию нападающему сообщили, что его вылет за границу «не желателен». Так он не стал четырехкратным чемпионом мира. После такого удара Фролов решил окончательно завершить игровую карьеру, сосредоточившись на тренерской деятельности.

Еще несколько лет поработав в качестве наставника команды, в 1977 году Анатолий Иванович навсегда уехал из Хабаровска. Правда, о городе, в котором прошли его лучшие годы, Фролов по-прежнему не забывает и неоднократно уже в современной истории приезжал к нам по приглашению ХК «СКА-Нефтяник».



Анатолий Фролов родился 26.07.1940 (Нижний Тагил, Свердловская обл., РСФСР, СССР). Нападающий. В хоккей с мячом начал играть в 1953 году в Нижнем Тагиле в детской команде «Авангард». Выступал за СКА (Хабаровск): 1960-1973, сезон-1974/75 гг. Серебряный призер чемпионатов СССР 1964 и 1970 гг. Бронзовый призер 1965, 1968, 1969 и 1972 гг. Чемпион мира 1969, 1971 и 1973 гг. Серебряный призер Спартакиады народов РСФСР 1961 г. В списках лучших игроков страны в 1962-1964, 1968, 1969, 1971, 1972 гг. Старший тренер СКА (Хабаровск): 1974-1977 гг. Тренерская карьера: лучшее достижение - 4-е место в чемпионате СССР 1975 г.