Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 336 новых больных

На лечении находятся более 6,5 тыс пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

336 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 258;

Бикинский р-н — 30;

Хабаровский р-н — 9;

Им. Лазо р-н — 14;

Ванинский р-н — 3;

Комсомольск-на-Амуре — 6;

Комсомольский р-н — 2;

Аяно-Майский р-н — 1;

Охотский р-н — 1;

Николаевский р-н — 5;

Нанайский р-н — 5;

Амурский р-н — 1;

Верхнебуреинский р-н — 1 .

Выздоровело 500 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 440. На лечении находится 33 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6 тыс. 512 человек. В том числе 2 тыс. 851 стационарно, 3 тыс. 661– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 тыс 907 случаев COVID-19. 19 тыс. 231 человек выздоровел.