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Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 336 новых больных
На лечении находятся более 6,5 тыс пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.
336 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.
- Хабаровск — 258;
- Бикинский р-н — 30;
- Хабаровский р-н — 9;
- Им. Лазо р-н — 14;
- Ванинский р-н — 3;
- Комсомольск-на-Амуре — 6;
- Комсомольский р-н — 2;
- Аяно-Майский р-н — 1;
- Охотский р-н — 1;
- Николаевский р-н — 5;
- Нанайский р-н — 5;
- Амурский р-н — 1;
- Верхнебуреинский р-н — 1 .
Выздоровело 500 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 440. На лечении находится 33 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 6 тыс. 512 человек. В том числе 2 тыс. 851 стационарно, 3 тыс. 661– амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 тыс 907 случаев COVID-19. 19 тыс. 231 человек выздоровел.