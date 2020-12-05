Народный совет Хабаровского края: поддержка бизнеса, самозанятых, налоги

Идеи Народного совета по развитию предпринимательства обсудили в режиме онлайн, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поддержка МСП и самозанятых, изменения в налогах, а также усиление взаимодействия бизнеса и власти. Это основные направления, которые затрагивают члены Народного совета при губернаторе края в своих предложениях по развитию предпринимательства.

От граждан, вошедших в созданный по инициативе Михаила Дегтярева совет, поступило порядка 10 инициатив. Для их рассмотрения и дальнейшей реализации создана рабочая группа «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости».

«Многие из предложенных идей перекликаются с целями и задачами, которые стоят перед нами в рамках реализации национальных проектов. И это нашло свое отражение в названии рабочей группы. Стоит отметить, что не все предложения могут быть реализованы в короткие сроки, впереди много работы, цель которой — улучшение жизни в регионе. Мы также открыты для инициатив, которые зададут новые векторы по улучшению делового климата», — отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

На этой неделе состоялось три совещания с членами Народного совета, на которых рассмотрели несколько инициатив. Обсуждение прошло в режиме онлайн. Члены Народного совета затронули разнообразные вопросы от создания Ассоциации предпринимателей Хабаровского края до деятельности контрольно-надзорных органов и мер административного воздействия, применяемых к бизнесу при выполнении проверочных мероприятий.

Также обеспокоенность участников совещания вызвали вопросы защиты интересов занятых при трудоустройстве.

В ходе совместной работы с министерством намечены первые шаги в решении обозначенных проблем. Так, прорабатывается возможность включения членов совета в коллегиальные совещательные органы при правительстве края в рамках работы по снижению административного давления.

Решается вопрос по организации обучающих семинаров для выпускников вузов. Главной темой таких мероприятий должно стать разъяснение механизмов официального трудоустройства и отстаивания интересов в диалоге с работодателем.