В Хабаровском крае китайцы хотят создать базу для выхода в Охотское море?

Председатель Приамурского Географического общества Александр Филонов откликнулся на публикацию «Будет так, как ты захочешь?» (см. «МД XXI век» № 45 от 4-11 ноября 2020 г.) историческим очерком

Российский Дальний Восток издавна находится в зоне геополитических интересов Китая. Демаркация Восточного участка российско-китайской государственной границы в 1993-1999 гг. сняла остроту территориальных притязаний Китая на обширные пространства дальневосточного региона. Вместе с тем в XXI веке ползучая экспансия КНР в северном направлении продолжается.

Китайцы по отношению к России применяют стратегию «свободно конвертируемых отношений», когда контакт с другими в равной мере допускает и дружбу, и вражду.

Сейчас просматривается очередной этап реализации этой геодоктрины – превращение региона в сырьевой придаток Китая. Все по-восточному и в духе современности – без видимых признаков колонизации. «Варвары» сами представляют «подарки» богдыхану. В СМИ неоднократно сообщалось о покушении Китая на суверенитет региона, особенно продовольственный и экологический.

В недавно принятой Конституции РФ говорится, что носите­лем суверенитета и источником власти в России является её многонациональный народ. Прописана защита целостности и суверени­тета страны. Теперь действия, направленные на отчуждение части территории России, а так­же призывы к таким действиям не допускаются. Это касается и на­ших возможностей выстраивать судьбу России самостоятельно, без внешнего давления и в усло­виях внутренней стабильности.

В этой связи в зоне повышенного внимания правительства края должен быть участок государственной границы вблизи Хабаровска на острове Большой Уссурийский. Тем более что Китай продолжает картографическую экспансию в этом районе.

Китайская сторона последовательно продолжает попытки получить разрешение на плавание своих судов по Нижнему Амуру в Мировой океан. Это стало бы важным событием в реализации китайского плана развития в северном направлении нового маршрута Шелкового пути.

Китайский проект сотрудничества в районе порта Аян в недалекой перспективе предусматривает «открытие» Охотского моря для бесконтрольной деятельности КНР. Этот порт на обозримую перспективу станет заметной опорной базой для закрепления и дальнейшего китайского продвижения в северном направлении. Там может возникнуть также реальный район обширных территориальных притязаний Китая.

С 15 марта 2014 года участок площадью в 52 тысячи квадратных километров в центральной части Охотского моря, который до этого считался международными водами, передан России. Это право закрепила за Россией ООН. Таким образом, Охотское море стало полностью внутренним морем России.

В июле 2016 года губернатор Хабаровского края В. Шпорт с рабочей поездкой побывал в Охот­ском муниципальном районе, где принял участие в церемонии подпи­сания документа, определяющего развитие приграничного сотрудни­чества между Хабаровским краем и Якутией до 2020 года.

Главный из логистических и транспортных проектов – строи­тельство автомобильной дороги Якутск – Нелькан – Аян. Магистраль станет основным связующим звеном между Якутией и северными райо­нами Хабаровского края.

«В непростых климатических условиях Севера транспортная со­ставляющая является главным пре­пятствием для развития таких тер­риторий, привлечения и закрепле­ния населения. Поэтомумы решили объединить усилия в этом направ­лении, - сказал Вячеслав Шпорт. - Но­вая дорога обеспечит нашим сосе­дям выход в море и перспективный сырьевой экспорт в АТР. В Хабаров­ском крае мы договорились разви­вать мощности порта Аян, совмест­но реализовывать береговые про­екты в области переработки. В Яку­тии есть потребность в биоресурсах».

В 2019 году на Восточном экономическом форуме гон­конгская компания «Шервуд Энерджи Лимитед» и Агентство Дальнего Востока по привлече­нию инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключили са­мое крупное соглашение - аж 740 млрд руб. Гонконгцы хотят реализовать в нашем регионе масштабный проект по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природно­го газа. На первом этапе создадут производство метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян нашего края. Ресурсы присмотрели на месторождениях Западной Якутии, причем газ хотят качать в Аян по новому газопроводу длиной в 1,2 тыс. км и мощностью до 20 млрд кубометров в год!

Виктор Калаш­ников, министр экономического развития Хабаровского края, заявил, что эта встреча пробная. Проект большой, для края это, бесспорно, представляет интерес. Как мы понимаем, даже самый крупный проект фо­рума – пока, скорее, документ о благих намерениях сторон. Если все сложится хорошо, может, и появится такой мощный инфра­структурный объект, а может, к сожалению, так и остаться кра­сивой презентацией. Сами пони­маете, кругом санкции, торговые войны, конъюнктура рынка опять же может измениться...

На наш взгляд, этот проект очень опасен для национальной безопасности России. О том, что «китайская угроза» реальна, убедительно рассказал заместитель председа­теля Совета по Дальнему Востоку при Совете Федерации В. А. Штыров в интервью главному редактору газеты «Аргументы недели» А. Угланову.

«Наконец, когда Дальний Восток при такой московской политике окончательно опустеет и китайцы предъявят карты XIX ве­ка, на которых Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и все дальнево­сточные порты окрашены в китайский цвет».

А. Угланов утверждает, что экс-президент Якутии В. Штыров лучший в стране специа­лист по Дальнему Востоку. В этой связи нужно внимательно рассматривать и проект создания на Шантарских островах туристической зоны. Идея хорошая и нужная. Но опасность состоит в том, что рано или поздно хозяевами там будут китайцы.

Уже несколько лет заинтересованными лицами утверждается, что очень прибыльным для края будет туристический маршрут: остров Большой Уссурийский (вблизи Хабаровска) – остров Большой Шантар. Но пассажирских судов «река-море» у нас нет! И когда они появятся – неизвестно.

А вот китайцы готовятся к выходу в моря Тихого океана. В Фуюане построен даже грузовой порт. Китайцы готовы плавать на Шантары и получать львиную долю прибыли. В этой связи нужно вновь вникнуть - у кого сейчас есть владельческие права на сушу и акваторию вокруг островов. О непростой истории этого архипелага была статья «Несчастные Шантарские острова» в газете «Хабаровский экспресс» от 22 - 29 января 2014 г., №4 (1064).

Необходимо обратить внимание и на прокитайски настроенного директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Влади­мира Андронова. Не иначе как по указанию из Москвы в его ведение передали практически все особо охра­няемые природные территории (ООПТ) Хабаровского края. В ведении министерства природных ресурсов края не осталось ничего значимого. А ведь сначала речь шла только о Шантарском национальном пар­ке.

Еще в июне 2015 года состоялось очередное заседание российско-китайской рабочей группы по сохранению биологического разнообразия и особо охра­няемых природных территорий (ООПТ).

«Эта встреча была особо акту­альна в связи с тем, что в послед­нее время работу с приграничны­ми заповедниками мы активизи­ровали, - говорит директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Влади­мир Андронов. - Сегодня он пред­ставляет пять ООПТ: Хехцирский и Болоньский филиалы, Анюйский и Шантарский национальные пар­ки и государственный природный заказник федерального значения «Хехцирский».

Было подписано соглашение о сотрудничестве с руководством за­поведников провинции Хэйлунцзян - все заповедники провинции будут привлечены к работе через ближай­ший к границам России китайский заповедник Трехречье.

Так китайцы вполне легально уже получили доступ на острова Шантарского архипелага. В этой связи прошу ознакомиться с фрагментом карты территориальных притязаний Китая в этом районе. Теперь китайцы получают возможность изучать особенности этого района для обоснования своих притязаний по Нерчинскому договору 1689 г.

В контексте темы определенный интерес представляет и сенсационное дело об отлове сотен косаток и белуг в акватории вокруг Шантарского архипелага. В СМИ сначала не раскрывался ни район отлова, ни причастность «Заповедного Приамурья» к этой крупномасштабной браконьерской операции. Подчеркнем особо – эти китообразные предназначались для продажи в аквапарки Китая. В СМИ были сообщения о баснословной цене этого уникального «товара» - десятки тысяч долларов.

Напомним, что 2019 году «китовая тюрьма» во Владивостоке, где содержались китообразные, сначала оказалась в центре внимания президента России В.В. Путина. Позже спасением морских животных от продажи в Китай озаботились известные иностранные ученые. Если сначала информация в СМИ о вылове китов, пленников тюрьмы, хабаровской фирмой «Х» в акватории Хабаровского края была лишь косвенной, то позже она оказалась подтверждена многими фактами и публикациями в печати и показом по ТВ.

Снятию повязок с глаз общественности ускорила и поездка депутата Государственной думы известного боксёра Николая Валуева по заповедным зонам Хабаровского края. Но и сегодня здесь вопросов больше, чем ответов.

И последнее. В соответствии с требованиями новой Конституции РФ нужно пресечь любые попытки Китая похитить у России Дальневосточный регион!

Александр Филонов, председатель Приамурского Географического общества, почетный гражданин г. Хабаровска