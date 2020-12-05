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В Хабаровском крае китайцы хотят создать базу для выхода в Охотское море?
Председатель Приамурского Географического общества Александр Филонов откликнулся на публикацию «Будет так, как ты захочешь?» (см. «МД XXI век» № 45 от 4-11 ноября 2020 г.) историческим очерком
Российский Дальний Восток издавна находится в зоне геополитических интересов Китая. Демаркация Восточного участка российско-китайской государственной границы в 1993-1999 гг. сняла остроту территориальных притязаний Китая на обширные пространства дальневосточного региона. Вместе с тем в XXI веке ползучая экспансия КНР в северном направлении продолжается.
Китайцы по отношению к России применяют стратегию «свободно конвертируемых отношений», когда контакт с другими в равной мере допускает и дружбу, и вражду.
Сейчас просматривается очередной этап реализации этой геодоктрины – превращение региона в сырьевой придаток Китая. Все по-восточному и в духе современности – без видимых признаков колонизации. «Варвары» сами представляют «подарки» богдыхану. В СМИ неоднократно сообщалось о покушении Китая на суверенитет региона, особенно продовольственный и экологический.
В недавно принятой Конституции РФ говорится, что носителем суверенитета и источником власти в России является её многонациональный народ. Прописана защита целостности и суверенитета страны. Теперь действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Это касается и наших возможностей выстраивать судьбу России самостоятельно, без внешнего давления и в условиях внутренней стабильности.
В этой связи в зоне повышенного внимания правительства края должен быть участок государственной границы вблизи Хабаровска на острове Большой Уссурийский. Тем более что Китай продолжает картографическую экспансию в этом районе.
Китайская сторона последовательно продолжает попытки получить разрешение на плавание своих судов по Нижнему Амуру в Мировой океан. Это стало бы важным событием в реализации китайского плана развития в северном направлении нового маршрута Шелкового пути.
Китайский проект сотрудничества в районе порта Аян в недалекой перспективе предусматривает «открытие» Охотского моря для бесконтрольной деятельности КНР. Этот порт на обозримую перспективу станет заметной опорной базой для закрепления и дальнейшего китайского продвижения в северном направлении. Там может возникнуть также реальный район обширных территориальных притязаний Китая.
С 15 марта 2014 года участок площадью в 52 тысячи квадратных километров в центральной части Охотского моря, который до этого считался международными водами, передан России. Это право закрепила за Россией ООН. Таким образом, Охотское море стало полностью внутренним морем России.
В июле 2016 года губернатор Хабаровского края В. Шпорт с рабочей поездкой побывал в Охотском муниципальном районе, где принял участие в церемонии подписания документа, определяющего развитие приграничного сотрудничества между Хабаровским краем и Якутией до 2020 года.
Главный из логистических и транспортных проектов – строительство автомобильной дороги Якутск – Нелькан – Аян. Магистраль станет основным связующим звеном между Якутией и северными районами Хабаровского края.
«В непростых климатических условиях Севера транспортная составляющая является главным препятствием для развития таких территорий, привлечения и закрепления населения. Поэтомумы решили объединить усилия в этом направлении, - сказал Вячеслав Шпорт. - Новая дорога обеспечит нашим соседям выход в море и перспективный сырьевой экспорт в АТР. В Хабаровском крае мы договорились развивать мощности порта Аян, совместно реализовывать береговые проекты в области переработки. В Якутии есть потребность в биоресурсах».
В 2019 году на Восточном экономическом форуме гонконгская компания «Шервуд Энерджи Лимитед» и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключили самое крупное соглашение - аж 740 млрд руб. Гонконгцы хотят реализовать в нашем регионе масштабный проект по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа. На первом этапе создадут производство метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян нашего края. Ресурсы присмотрели на месторождениях Западной Якутии, причем газ хотят качать в Аян по новому газопроводу длиной в 1,2 тыс. км и мощностью до 20 млрд кубометров в год!
Виктор Калашников, министр экономического развития Хабаровского края, заявил, что эта встреча пробная. Проект большой, для края это, бесспорно, представляет интерес. Как мы понимаем, даже самый крупный проект форума – пока, скорее, документ о благих намерениях сторон. Если все сложится хорошо, может, и появится такой мощный инфраструктурный объект, а может, к сожалению, так и остаться красивой презентацией. Сами понимаете, кругом санкции, торговые войны, конъюнктура рынка опять же может измениться...
На наш взгляд, этот проект очень опасен для национальной безопасности России. О том, что «китайская угроза» реальна, убедительно рассказал заместитель председателя Совета по Дальнему Востоку при Совете Федерации В. А. Штыров в интервью главному редактору газеты «Аргументы недели» А. Угланову.
«Наконец, когда Дальний Восток при такой московской политике окончательно опустеет и китайцы предъявят карты XIX века, на которых Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и все дальневосточные порты окрашены в китайский цвет».
А. Угланов утверждает, что экс-президент Якутии В. Штыров лучший в стране специалист по Дальнему Востоку. В этой связи нужно внимательно рассматривать и проект создания на Шантарских островах туристической зоны. Идея хорошая и нужная. Но опасность состоит в том, что рано или поздно хозяевами там будут китайцы.
Уже несколько лет заинтересованными лицами утверждается, что очень прибыльным для края будет туристический маршрут: остров Большой Уссурийский (вблизи Хабаровска) – остров Большой Шантар. Но пассажирских судов «река-море» у нас нет! И когда они появятся – неизвестно.
А вот китайцы готовятся к выходу в моря Тихого океана. В Фуюане построен даже грузовой порт. Китайцы готовы плавать на Шантары и получать львиную долю прибыли. В этой связи нужно вновь вникнуть - у кого сейчас есть владельческие права на сушу и акваторию вокруг островов. О непростой истории этого архипелага была статья «Несчастные Шантарские острова» в газете «Хабаровский экспресс» от 22 - 29 января 2014 г., №4 (1064).
Необходимо обратить внимание и на прокитайски настроенного директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимира Андронова. Не иначе как по указанию из Москвы в его ведение передали практически все особо охраняемые природные территории (ООПТ) Хабаровского края. В ведении министерства природных ресурсов края не осталось ничего значимого. А ведь сначала речь шла только о Шантарском национальном парке.
Еще в июне 2015 года состоялось очередное заседание российско-китайской рабочей группы по сохранению биологического разнообразия и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
«Эта встреча была особо актуальна в связи с тем, что в последнее время работу с приграничными заповедниками мы активизировали, - говорит директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. - Сегодня он представляет пять ООПТ: Хехцирский и Болоньский филиалы, Анюйский и Шантарский национальные парки и государственный природный заказник федерального значения «Хехцирский».
Было подписано соглашение о сотрудничестве с руководством заповедников провинции Хэйлунцзян - все заповедники провинции будут привлечены к работе через ближайший к границам России китайский заповедник Трехречье.
Так китайцы вполне легально уже получили доступ на острова Шантарского архипелага. В этой связи прошу ознакомиться с фрагментом карты территориальных притязаний Китая в этом районе. Теперь китайцы получают возможность изучать особенности этого района для обоснования своих притязаний по Нерчинскому договору 1689 г.
В контексте темы определенный интерес представляет и сенсационное дело об отлове сотен косаток и белуг в акватории вокруг Шантарского архипелага. В СМИ сначала не раскрывался ни район отлова, ни причастность «Заповедного Приамурья» к этой крупномасштабной браконьерской операции. Подчеркнем особо – эти китообразные предназначались для продажи в аквапарки Китая. В СМИ были сообщения о баснословной цене этого уникального «товара» - десятки тысяч долларов.
Напомним, что 2019 году «китовая тюрьма» во Владивостоке, где содержались китообразные, сначала оказалась в центре внимания президента России В.В. Путина. Позже спасением морских животных от продажи в Китай озаботились известные иностранные ученые. Если сначала информация в СМИ о вылове китов, пленников тюрьмы, хабаровской фирмой «Х» в акватории Хабаровского края была лишь косвенной, то позже она оказалась подтверждена многими фактами и публикациями в печати и показом по ТВ.
Снятию повязок с глаз общественности ускорила и поездка депутата Государственной думы известного боксёра Николая Валуева по заповедным зонам Хабаровского края. Но и сегодня здесь вопросов больше, чем ответов.
И последнее. В соответствии с требованиями новой Конституции РФ нужно пресечь любые попытки Китая похитить у России Дальневосточный регион!
Александр Филонов, председатель Приамурского Географического общества, почетный гражданин г. Хабаровска