Хабаровский обзор: Мандаты, гробы и медбраты

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Гробы с прозрачным экраном предлагают клиентам похоронные бюро Хабаровска. Для прощания с умершими родственниками хабаровчане стали прибегать к установке экрана из оргстекла. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» специалисты, в период пандемии люди стараются обезопасить себя от коронавирусной инфекции, поэтому или не открывают крышку гроба умершего от COVID-19, или, с недавних пор, заказывают прозрачный экран, которым накрывается тело.

На предприятии приступают к выполнению заказа в день обращения заявителя, уходит же на изготовление около двух дней. К слову, чтобы не пропустить коронавирусную инфекцию и поставить точный диагноз о причинах смерти, таким умершим обязательно проводят процедуру вскрытия. В связи с чем работы у патологоанатомов прибавилось.

Пафнутий Леснин «Ну правильно - древесину всю в Китай сплавили, скоро гробы из полиэтилена отливать начнут».

Кирилл Николаевич «Хорошо, что Ротенберги не купили производство гробов, а то бы от ковида перестали лечить».

Валерий Георгиевич «По крайней мере, избегаешь риска похоронить чужого».

Sergey-Leonidovich Panasenko «Скоро с подсветкой и музыкой сделают».

Переобуться в прыжке

Председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров, делегированный 16 депутатами, пожелавшими выйти из партии ЛДПР, выступил с очередным резонансным заявлением. По словам народного избранника, депутаты приняли решение отказаться от радикальных мер и не покидать ряды либерал-демократов, сообщает ИА AmurMedia.

«Вчера и сегодня у нас прошли встречи с Михаилом Дегтяревым. На них мы обсудили имеющиеся разногласия между рядом депутатов, а также разногласия с региональным отделением. Удалось найти общий язык, а также определить стратегию дальнейшего развития и взаимодействия. Мы считаем, что депутаты муниципального парламента более качественно и плодотворно будут осуществлять свою деятельность, находясь в партии ЛДПР. Все решения, как ранее, так и сейчас, мы принимаем коллегиально. Это решение не стало исключением», - заявил Михаил Сидоров.

denis_semenok «Они подумали: лучше, как всегда, вешать лапшу на уши людям и получать миллионы, чем на завод за 25 тыщ пойти».

galinagalina786 «Клоуны».

serg_beliy100 «Лишить депутатских мандатов всех, включая Каяна, и того, кто с ним вместе вышел, и отправить на поднятие сельского хозяйства».

li.liia1422 «Прямо в прыжке переобуваются».

Волонтеры-шоферы

Поликлиники Хабаровска нуждаются в волонтерах, которые умеют водить машину.

«Обращаюсь к жителям края. Если у кого есть свободное время, автомобиль и желание помочь, можно позвонить на нашу горячую линию по коронавирусу по номеру 39-61-79, оставить свои данные, рассказать, в каком районе удобнее помочь, и мы будем связывать этих людей с поликлиниками», - сообщил Евгений Никонов, министр здравоохранения края.

Возить нужно будет терапевтов и педиатров, которым в период пандемии приходится посещать огромное количество пациентов. Кроме того, в поликлиниках и больницах города требуются добровольцы, которые могли бы работать в регистратуре, обзванивать пациентов и проводить термометрию на входе.

«Что касается расходов на бензин, поликлиники готовы подписать договор гражданско-правового характера и оплатить вам затраченное топливо», - объяснил Евгений Никонов.

marusia_tort_khv «Всё и всех сократили, а теперь волонтеров ищут».

valchik15 «А автопарк администрации "господин" Никонов не желает привлечь?».

vladimirzhurba «@valchik15 не, этот лучше будет их таксистам в аренду сдавать».

va_hab83 «@valchik15 администрация с машинами тоже помогает, но там работают люди, и они болеют».

elena.golubka «Мой брат в Чите был волонтёром. Заразился и умер. К нему врача неделю никто не привёз... Вот и подумаешь - стоит ли?».

Андрей Канев