Дегтярёв озвучил шаги по газификации муниципалитетов на ближайшие годы

Жители села Георгиевка (район имени Лазо) крайне заинтересованы в переводе своих домов на газ. Голубое топливо снижает затраты на обогрев почти в 4 раза, в отличие от угля и дров. Эту информацию они довели до Михаила Дегтярева во время его очередной рабочей поездки.

Два фактора тормозит газификацию населенного пункта: большие суммы за подключение (200-250 тысяч рублей на семью) и сложности с рабочими руками у организации, которая занимается работами по установке необходимого оборудования.

В селе есть котельная, которую построили три года назад в том числе благодаря помощи краевого бюджета. Ее ввод в эксплуатацию позволил снизить в Георгиевке стоимость гигакалории на 1 200 рублей. Также там есть резервный дизель-генератор.

«По краю сейчас 28 таких современных котельных, работающих на газе. За следующие три года мы планируем построить еще 8. Дальше – вопрос работы газоснабжающих компаний и нашего взаимодействия с ними. Надо тянуть газ везде, где это возможно», - сказал Михаил Дегтярев.

Известно, что принятие программы газификации Хабаровского края является одним из крупных лоббистских успехов врио губернатора. Обеспечение голубым топливом сел и городов региона обсуждалось на самом высоком уровне. Дегтярев намерен продолжать активную газификацию края и впредь.

В двух сельских школах – в Георгиевке и селе Полетном – встал вопрос о расширении площадей. Дети там учатся в две смены, обоим зданиям более 50 лет. Глава региона поручил проработать возможность строительства пристройки для георгиевской школы. Что же касается Полетного, то там необходимо изыскать 10 миллионов рублей, чтобы «войти» в соответствующий нацпроект.