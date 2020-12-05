Хабаровчанам дали ценные советы по заработку на франшизах

В Хабаровске закончила свою работу «Конференция франшиз». Перед участниками семинара выступили владельцы дальневосточных франшиз. Они рассказали о своих успехах, падениях, «подводных камнях» этого вида бизнеса и пообщались с присутствующими. Например, Владимир Ткалич (сеть «Кафема») дал ценные советы новичкам.

«Пять советов новичкам. Первый: спроси у себя и попробуй ответить – а будут ли вообще покупать твою франшизу? Почему ее вообще должны покупать? А потом переспроси снова. Это и второй, и третий, и пятый советы», - лаконично объяснил предприниматель.

Выделяться следует либо более низкими, чем у конкурентов, ценами, либо более качественным сервисом – так Ткалич объяснил успех своей компании. В данный момент под брендом «Кафема» работает 37 магазинов по всей России.

Из Москвы по видеосвязи посетителей семинара приветствовал Василь Газизулин (бренд «Экспедиция»). Он рассказал, как устроен рынок франшиз и с чего начать бизнесмену, который хочет стать франчайзи.

В какие сферы лучше всего сейчас вкладывать деньги и какие существуют наиболее выгодные виды франшиз, читайте в ближайшем номере газеты Молодой дальневосточник XXI век.