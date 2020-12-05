Хабаровск: Ноябрьский кошмар 1982-го

20 ноября 1982 года навсегда останется в памяти хоккейных болельщиков самой скорбной датой, имеющей отношение к хабаровскому спорту. 38 лет назад в этот вечер при спуске с Восточной трибуны после окончания матча чемпионата СССР по хоккею с мячом между хабаровским СКА и красногорским «Зорким» в результате давки погибли люди, а больше десятка болельщиков скончались потом в больницах краевого центра.

Об этой трагедии напоминает скромная мемориальная доска с 18 фамилиями, что закреплена на стене с внешней стороны Южной трибуны - неподалеку от места, где все и случилось.

Люди стали падать друг на друга

Из уголовного дела № 705 «о чрезвычайном происшествии на стадионе им. В.И. Ленина в Хабаровске 20 ноября 1982 года» явствует: «…В 21 час на нижнем марше лестницы, поскользнувшись, упало несколько человек. Под давлением плотного потока людей шедшие следом также стали падать друг на друга, в результате произошло скопление упавших…».

На игре, если судить по протоколу, присутствовали 18 тысяч зрителей. Но это только те болельщики, которые купили билеты. Однако на матче было немало «зайцев». Одни проникали на трибуны через забор, другие подтягивались ближе ко второму тайму, когда вход на стадион становился свободным.

Порядка 7-8 тысяч находились на той самой, «пролетарской» Восточной трибуне, которые в итоге и оказались в эпицентре трагедии. Болельщики, наблюдавшие за матчем с «запада», о ЧП узнали уже позже, поскольку покидали стадион с противоположной стороны.

Уместно напомнить, что за два года до описываемых событий стадион подвергся значительной реконструкции, проведенной в преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом 1981 года. Возведение административного центра на южной трибуне вынудило строителей «урезать» лестницу, ведущую на «восточку».

Как зафиксировали документы, долгое время хранившиеся на полках партийного архива, в давке пострадали 46 человек. На месте погибли четверо, еще 14 человек через сутки скончались в больницах.

ЧП разрослось слухами

Самое интересное, что далеко не все зрители, наблюдавшие за тем матчем, по горячим следам узнали о трагедии. Речь идет о тех болельщиках, которые выходили со стадиона не со стороны той самой Восточной трибуны.

- Интернета в ту пору не было, поэтому о беде на стадионе я узнал лишь через сутки, в воскресенье, хотя на том матче присутствовал и даже написал о нем отчет, - вспоминал позже журналист Геннадий Гапонов. - О происшедшем там, естественно, не было ни слова, поскольку я смотрел игру на Западной трибуне и ушел домой сразу после встречи. Лишь на следующий день, будучи в гостях, услышал о ЧП на стадионе.

Между тем хоккейный отчет во вторник, 23 ноября, в «Тихоокеанской звезде» так и не появился. Вместо него на месте, где обычно публиковались заметки о спорте, значилось десятистрочное сообщение под рубрикой «Происшествие».

Процитирую его полностью: «20 ноября после хоккейного матча на хабаровском стадионе имени В.И. Ленина при выходе зрителей в результате нарушения порядка движения людей произошел несчастный случай. Имеются пострадавшие. Проводится расследование обстоятельств происшествия».

А тем временем по Хабаровску ползли слухи. Наперебой обсуждалось сообщение тогдашнего главного поставщика оперативной информации – радиостанции «Голос Америки» о полусотне погибших. Косвенным подтверждением серьезных масштабов трагедии стала отмена 22 ноября очередного матча хабаровских армейцев с московским «Динамо».

Картина же (опять-таки по слухам) вырисовывалась такая. При выходе на скользкой лестнице (к чемпионату мира по хоккею с мячом, что состоялся в Хабаровске за полтора года до этого, ступеньки здесь сделали из непригодного - с учетом функции спуска - материала, который, если на него ляжет небольшой слой снега, становился не менее скользким, чем лед) упало несколько человек. По ним под напором идущей сзади толпы прошлись сотни болельщиков. Криков несчастных не было слышно, поскольку их заглушало громогласное «Ура!» по случаю трудной победы любимой команды - 4:3.

Русская водка, что ты натворила?

Кто-то, впрочем, говорил о другой версии: милиция, дескать, стала выхватывать из этой толпы подвыпивших болельщиков, и кое-кто из них устремился в обратном направлении, что и спровоцировало давку…

Напомним, что тогда на стадионе им. Ленина (до известной антиалкогольной кампании было еще далеко) принимать на грудь не то что бы поощрялось, но не запрещалось. Это сейчас тебя даже с термосом, в котором всего лишь чай, могут остановить у входа бдительные охранники. А тогда… Как говорится, пей – не хочу.

Так что многие зрители готовились к хоккею основательно – соленый огурчик, картошечка, сало и, конечно же, она, родимая, сорокоградусная. Понятно, что уже спустя минут 15-20 незнакомые ранее люди, оказавшиеся соседями по сектору, становились чуть ли не лучшими друзьями. Голы (особенно победные) отмечались ударно.

Все люди, как известно, разные. И аппетиты их – тоже. Кто-то брал с собой пол-литра исключительно, чтобы согреться и угостить товарищей по трибуне. Кто-то праздновал каждый гол настолько бурно, что на утро не помнил даже счет матча.

Милиция обо всем этом знала и по-своему тоже готовилась. Говорят, что вытрезвители после таких матчей не пустовали. Так что спровоцировать давку могла и банальная «погоня» от стражей порядка.

Дело открыли и… закрыли



23, 24 и 25 ноября в Хабаровске хоронили погибших. Делали это в разное время и в разных местах – по предварительно расписанному графику. Было сделано все, чтобы не допустить широкого общественного резонанса. Мысль про общее мемориальное захоронение даже не обсуждалась.

22 ноября 1982 года бюро хабаровского краевого комитета КПСС рассмотрело инцидент, который «явился следствием того, что стадион не был должным образом подготовлен для проведения массовых спортивных мероприятий и не была обеспечена необходимая безопасность зрителей при массовом выходе со стадиона».

Сразу же после трагического происшествия хабаровская краевая прокуратура возбудила уголовное дело. А уже в самом начале 1983 года следствие было передано прокуратуре Дальневосточного военного округа и 19 ноября, ровно за день до годовщины трагедии, было закрыто. Как говорили многие, сделали это по специальному секретному распоряжению из Москвы.

Мемориальная доска с именами погибших на здании Южной трибуны появилась уже в период перестройки. На мемориальной доске имена 18 погибших болельщиков, но, как выяснилось позже, погибших было 22 человека - одного так и не смогли опознать, еще трое скончались позже в больнице.

Между прочим, 1982 год вообще стал «черным» для советского спорта. В марте того года несколько жизней унесло обрушение верхнего яруса стадиона в Красноярске во время открытия зимней Спартакиады народов СССР. А всего за месяц до «хабаровского кошмара» 20 октября произошла давка на стадионе «Лужники», унесшая жизни 66 болельщиков «Спартака».