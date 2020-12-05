В Хабаровске откроются 115 елочных базаров

Торговые точки заработают в краевом центре с 20 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Городским управлением торговли определены 115 мест, где предприниматели смогут предложить хабаровчанам свой колючий товар. Как рассказала заместитель начальника отдела профильного управления Марина Перова, на сегодняшний день им уже выдано 75 разрешений на осуществление торговли елями, но прием заявок от коммерсантов еще продолжается.

Если возникнет потребность, количество точек может быть увеличено. Те, что уже намечены, располагаются по всему городу практически в шаговой доступности, в том числе – в спальных районах, чтобы покупатели могли быстро и без проблем добраться с громоздкой покупкой домой.

Традиционно самые больше елочные ряды раскинутся в краевой столице в районе Центрального рынка, в микрорайонах Флегонтова и Хабаровск-2, на улице Суворова, Большой-Вяземской, в поселке имени Горького, в районе Депо-2 и многих других местах.

По словам Марины Перовой, ежегодно в канун Нового года в городе реализуется от 7 до 10 тысяч елок. Спрос на них всегда разный: к примеру, в 2019 году ароматный символ праздника был более востребован, чем в 2018. Прогнозировать, насколько ходовым окажется живой товар в 2020-м пока сложно.

«Точно можно сказать, что дефицита елей в городе не будет. В последние годы торговцы везут деревья в больших количествах из Приморья, Амурской области, района имени Лазо и даже из западных регионов страны. Есть примеры, когда хвойные элитных пород прибывали к нам даже из Европы. Что касается цен, то взвинчивать их коммерсанты не намерены. Если елочки и подорожают по отношению к прошлогодним ценовым показателям, то незначительно», — отметила Марина Перова.

Как рассказали в отделе воспроизводства лесов и лесоразведения комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края, заготовка хвойных, в основном, ведется в районе лесосечных работ. Это так называемые «рубки ухода в молодняках».

Чтобы проредить густо растущие деревца, часть из них положено вырубать, распиливать и утилизировать, но некоторые лесозаготовители предпочитают бережно упаковать часть срубленных хвойников и реализовать их жителям региона. В лесных массивах у города Комсомольска-на-Амуре, Амурска, поселка Солнечного и в Лазовском районе Хабаровского края заготавливают ели и пихты. Большая их часть традиционно отправляется в крупные города региона, в том числе в Хабаровск.

По словам ведущего эксперта комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края Вадима Фролова, в этом году деревьев будет заготовлено на продажу несколько меньше, чем в прошлом.

«Уменьшение объемов заготовки происходит из-за нескольких факторов. К примеру, в магазинах растет ассортимент и доступность искусственных деревьев. В такой ситуации жители все чаще выбирают пластиковый аналог, который служит минимум десять лет и не осыпается спустя неделю после установки дома. Также снижение спроса у предпринимателей, которые занимаются елей и пихт к новогодним праздникам, связано с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии COVID-19, из-за которых отменены массовые гуляния», — рассказал он.

Кроме того, некоторую конкуренцию «срубленным под корешок» зеленым красавицам составляют их «соплеменницы», выращенные в горшках и кадках. Живые хвойные деревья к праздникам уже сейчас можно приобрести в хабаровском МБУ «Горзеленстрой». Они будут радовать своих хозяев изумрудной хвоей и ароматом всю зиму, а весной их можно пересадить в открытый грунт.

«В ассортименте у нас разные экземпляры — от 40 сантиметров до 1,5 метров: ели сизая и аянская, горная сосна, а также красивые туи. Каждый год мы выращиваем от 50 до 150 молодых деревьев, которые стабильно пользуются спросом. Всем клиентам мы даем подробные рекомендации по уходу за ними», — рассказала и.о. директора МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.

Стоит отметить, что с каждым годом в Хабаровске снижается количество «пиратских» елок. По словам Марины Перовой, этому способствует тщательный контроль на въезде в город: все машины, нагруженные елями, проходят тщательный досмотр — проверяется документация, подтверждающая законность их приобретения. На хабаровских торговых точках действуют такие же строгие фильтры.

Вместе с полицейскими работники городского управления торговли проводят рейды по всем елочным базарам. В случае сомнительного происхождения деревьев и их продажи без соответствующего разрешения, стражи порядка изымают скоропортящийся товар и налагают на нарушителя серьезные штрафы. Так что, во избежание проблем и убытков, хабаровские продавцы предпочитают вести легальный елочный бизнес.