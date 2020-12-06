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Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 341 новый заразившийся
В больницах и дома на лечении находятся 6 тыс. 380 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
341 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки.
- Хабаровск — 228;
- Комсомольск-на-Амуре — 31;
- Им. Лазо район — 25;
- Нанайский район — 22;
- Бикинский район — 19;
- Верхнебуреинский район — 10;
- Хабаровский район — 3;
- Амурский район — 1;
- Охотский район — 1;
- Тугуро-Чумиканский район — 1.
Выздоровел 471 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных случая за последние сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 497. На лечении находится 33 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 6 тыс. 380 человек. В том числе 2 тыс. 794 стационарно, 3 тыс. 586 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 тыс. 248 случаев COVID- 19, выздоровело 19 тыс. 702 человека.