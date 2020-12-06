Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 341 новый заразившийся

В больницах и дома на лечении находятся 6 тыс. 380 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

341 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 228;

Комсомольск-на-Амуре — 31;

Им. Лазо район — 25;

Нанайский район — 22;

Бикинский район — 19;

Верхнебуреинский район — 10;

Хабаровский район — 3;

Амурский район — 1;

Охотский район — 1;

Тугуро-Чумиканский район — 1.

Выздоровел 471 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных случая за последние сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 497. На лечении находится 33 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6 тыс. 380 человек. В том числе 2 тыс. 794 стационарно, 3 тыс. 586 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 тыс. 248 случаев COVID- 19, выздоровело 19 тыс. 702 человека.