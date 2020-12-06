Колясочникам в Хабаровском крае компенсируют расходы на пандусы и подъемники

В Хабаровском крае продолжается реализация госпрограммы «Доступная среда». Одной из мер, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, является компенсация затрат на приспособление жилого помещения под потребности инвалидов-колясочников.

С начала года приспособлено 52 жилых помещения. На эти цели направлено около трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, мера социальной поддержки действует с 2013 года. За это время адаптировано жилье 633 маломобильных граждан.

«Для того, чтобы оборудовать жилое помещение, необходимо обратиться в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов. Комиссия осмотрит жилье и составит акт обследования с перечнем мероприятий по приспособлению. После этого можно получить аванс до 50 процентов планируемых затрат на оборудование помещения. Либо получить компенсацию целиком, после проведения всех работ», — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также подчеркнули, что размер компенсации не может превышать 50 тысяч рублей. В частности, предусмотрено возмещение стоимости временных пандусов для установки на порогах дверных коробок, доводчиков на дверях, расширения дверных проемов, переноса розеток и выключателей на пониженный уровень, монтажа поручней, ликвидации межкомнатных порогов. Также компенсируются расходы по приобретению подъемников стационарных и передвижных.

Документы на выплату компенсации принимают в центре социальной поддержки населения по месту жительства, МФЦ, а также посредством портала государственных и муниципальных услуг Хабаровского края. Подробная информация размещена в Справочнике мер социальной поддержки на официальном портале министерства социальной защиты края.