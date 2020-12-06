Хабаровская арена «Ерофей»: Здесь мы впервые стали чемпионами России

Сейчас трудно себе представить хабаровский хоккей с мячом без арены «Ерофей» - прекрасного ледового комплекса под крышей, аналогов которого, пожалуй, нет в российском бенди. Между тем минувшей весной исполнилось семь лет, как это сооружение, рассчитанное на десять тысяч зрителей, было сдано в эксплуатацию. Произошло столь радостное для хабаровских болельщиков событие в канун 75-летия Хабаровского края.

Тем самым была открыта новая страница в истории дальневосточного хоккея с мячом. «Ерофей» стал новым домом для клуба «СКА-Нефтяник». Ранее, напомним, армейцы проводили свои матчи на стадионах им. Ленина и «Нефтяник».

Проба льда состоялась 25 октября 2013 года, когда наша команда провела в «Ерофее» свою первую тренировку. А первый официальный матч здесь был сыгран 8 ноября. В присутствии семи тысяч зрителей «СКА-Нефтяник» в премьерном поединке сезона-2013/14 обыграл красногорский «Зоркий» - 5:4.

Первый гол на новой арене забил тогдашний форвард армейцев швед Кристиан Микельссон на седьмой минуте матча.

За семь лет «Ерофей» - один из лучших сооружений по хоккею с мячом на планете - поведал немало приятных мгновений. Здесь дважды - в 2015 и 2018 годах проводился чемпионат мира, неизменным победителем которого становилась сборная России. Кроме того, под крышей арены были сыграны финалы чемпионата и Кубка России (дважды), проводились матчи за Суперкубок.

Именно в «Ерофее» хоккеисты «СКА-Нефтяника» в марте 2017-го впервые в своей истории завоевали золотые медали чемпионата России, а через год здесь же повторили это достижение.

Первый матч в «Ерофее»

"СКА-Нефтяник" - "Зоркий" (Красногорск) - 5:4 (4:2)

Голы: 1:0 (7 мин.) Микельссон (Стариков), 2:0 (11) Тюко (Стариков), 3:0 (19) Микельссон (Антипов), 3:1 (26) Ишкельдин (Мельников), 3:2 (34) Ишкельдин (Мельников), 4:2 (44) Перминов (Отен), 5:2 (55) Тюко (Швырев), 5:3 (58) Мельников (Бочкарев), 5:4 (72) Миргазов (Ишкельдин).

8 ноября 2013 г. Хабаровск. Арена "Ерофей". 17234 зрителя.

"СКА-Нефтяник": Отен, Эдберг, Спиннарс, Тюко, Чижов, Стеблецов, Стариков, Перминов, Микельссон, Антипов, Почкунов. На замену выходили: Матвеев, Исмагилов, Вдовенко, Швырев, Маркин, Рязанов.