Дегтярев намерен добиться особого статуса охраны для петроглифов Сикачи-Аляна

Врио губернатора Михаил Дегтярев посетил национальное село Сикачи-Алян. Пожалуй, один из наиболее волнующих вопросов, связанных с этим населенным пунктом – это судьба уникальных древних наскальных рисунков.

Петроглифы могут исчезнуть, если не заняться их защитой от вандализма и воздействий окружающей среды. Михаил Дегтярев намерен добиться особого статуса для памятника древней культуры, что позволит сохранить Сикачи-Алянские рисунки для последующих поколений.

«Поручаю региональным министерству культуры, министерству природных ресурсов, администрации Хабаровского района представить предложения, как именно мы можем здесь помочь. Хабаровский край – большая многонациональная семья, здесь ко всем относятся с уважением и чтят традиции», - сказал глава региона.

Стоит отметить, что Михаил Дегтярев продолжает уделять большое внимание проблемам коренных малочисленных народов Севера. В Сикачи-Аляне он посетил многофункциональный центр села, где пообщался с работниками школы имени Героя России Максима Пассара и школьного музея.

«Правительство края всегда поддерживает региональную ассоциацию КНМС, которая не только занимается защитой прав и интересов коренных народов, но и способствует сохранению уникальной культуры, древних промыслов и традиций. В поездках по краю мне уже удалось побывать в нескольких музеях и культурных центрах, где хранят историю дальневосточных этносов. А музей под открытым небом Сикачи-Алян – особенная гордость Дальнего Востока и часть мирового культурного наследия», - отметил Дегтярев.