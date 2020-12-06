Хабаровские хоккеисты к началу нового чемпионата забили 113 покеров

Шляпа и кочерга. Какое отношение к числительным могут иметь эти предметы? В обычном понимании никакого. Но в мире спортивных игр… Как утверждает «Расширенный Оксфордский словарь английского языка», в далеком 1858 году Хитфилд Харман Стивенсон в одном из матчей чемпионата Великобритании по крикету прошел три калитки подряд, и восторженные болельщики одарили триумфатора шляпой.

С той поры английское словосочетание hat-trick (хет-трик) в буквальном переводе на русский – трюк со шляпой, вошло в фанатский оборот, и теперь во всем спортивном мире ассоциируется с тремя результативными действиями одного игрока в одном матче.

Договоримся, что и далее мы говорим только о достижениях одного игрока в одном матче.

Теперь про кочергу. Вероятно, вы будете удивлены, узнав, что этот предмет для перемешивания горящих углей в печи по-английски называется poker (покер). Как и почему одна из популярных карточных игр получила такое же название (буква в букву) сегодня вам не скажет никто. Но в спортивный сленг слово покер в значении четырех забитых мячей вошло именно из карточного мира. Такая вот с кочергой загогулина получается…

…Про пять и более мячей все гораздо прозаичней. Просто «трики» с числительными, греческими или латинскими. Кому как больше нравится.

Например, к «трику» с пятью мячами чаще применяют греческий вариант пента-трик, но, по мнению автора этих строк, для русского слуха лучше латинское квинта (quinta). Уж слишком похоже по звучанию греческое пять – πέντε (пэнтэ) на наше дворовое и многозначное слово «пендель».

В случае с шестёркой наоборот, гекса (от греческого έξι – экси) предпочтительнее латинского sexta (сэкста). Шесть мячей можно называть и двойным хет-триком. Но это очень длинно для спортивного репортажа и почему бы нам не позаимствовать из баскетбольного сленга короткое «трипл-дабл» (triple-double – дословно, тройной двойной или тройной дубль).

Правда, у баскетболистов под этими словами подразумевается вовсе не шестерка, а двузначные показатели по трем разным игровым элементам. Но, с точки зрения арифметики, тройной дубль это все-таки шесть! Аналогично предлагается подойти и к обозначению уникального достижения, дюжины мячей в одном матче. «Трипл-покер»!

На этом завершим лингвистические исследования, и перейдем к чистой статистике.

Среди хабаровских хоккеистов первым три мяча за матч сумел забить Анатолий Вязанкин. Случилось это 22 декабря 1954 года в матче с нижнетагильскм «Металлургом». Для дальневосточников это был всего одиннадцатый матч в элитном дивизионе отечественного хоккея с мячом, и тремя мячами Вязанкин тогда не ограничился, оформив первый клубный покер.

К началу чемпионата страны 2020/2021 годов на счету хабаровчан значилось 113 покеров, а лидерство в этой номинации с 27 февраля 1986 года сохраняет Валерий Чухлов – 14 покеров за восемь чемпионатов страны (1982–1989).

Как долго этот рекорд продержится еще, сегодня зависит от Артема Бондаренко – 13 покеров. Шесть из них он оформил в чемпионате-2017, а в чемпионате-2020 к своему «покерному» счету А. Бондаренко сумел добавить только один. Есть шанс обойти Чухлова и у Павла Рязанцева, но для этого ему надо будет, как минимум, повторить покерный рекорд 2017 года своего партнера по атаке.

В номинации «квинта» лидеры те же: В. Чухлов – 6 «пятачков» и А. Бондаренко – 5. Первый из них в 1983 году «отчеканил» два «пятака» за один чемпионат, второму это удавалось дважды – в 2019 и 2020 гг.

Добавим еще, что семнадцать хоккеистов хабаровской команды оформили «квинту» 30 раз. Первым 27 января 1970 года отличился Михаил Ханин (в матче с мончегорским «Североникелем» - 15:3). Дважды у дальневосточников получались две «квинты» за один матч. Руслан Шувалов и Игорь Осипов 24 января 1996 года выдали на-гора по пять мячей «Шахтеру» из Ленинска-Кузнецкого (14:2), а 30 ноября 2019 года в матче с новосибирским «Сибсельмашем» (17:0) этот результат повторили Эрик Петтерссон и А. Бондаренко.

Трипл-даблы в своём активе имеют шесть хабаровских хоккеистов. Первым этот рубеж 2 марта 1975 года покорил Владимир Башан (в матче с мончегорским «Североникелем», 10:6), затем компанию ему составили В. Чухлов, Евгений Маврин, П. Рязанцев, Э. Петтерссон и А. Бондаренко. Двумя трипл-даблами сумели отметиться только В. Чухлов и Э. Петтерссон.

Вершиной же снайперского искусства, причем не только на клубном уровне, остается трипл-покер Ивана Максимова сотворенный им 29 января 2006 года в матче с читинским СКА-«Забайкальцем» (20:3). Забавно, отправив в ворота соперников дюжину мячей, он по ходу матча ни разу не забил больше двух мячей подряд.

Что касается простых хет-триков, то в лидерах здесь знакомые все лица. А. Бондаренко – 32 «трехи», П. Рязанцев – 25 и В. Чухлов – 24.

Теперь про «скорострельность». Здесь, наверное, нужно разделить два подхода: самый ранний – это когда от начала матча до третьего (четвертого и т. д.) забитого мяча прошло наименьшее время, и самый быстрый – по наименьшему времени между первым и третьим (четвертым и т. д.) забитыми мячами. Впрочем, почти всегда в обеих номинациях мы видим одного и того же хоккеиста. Единственное исключение – самый быстрый трипл-дабл. Вот с него мы и начнем…

3 января 1982 года В. Чухлов в матче с новосибирским «Сибсельмашем» (11:2) все свои шесть забитых мячей уложил в 32 минуты второго тайма. А самый ранний «шестерик» 2 декабря 2006 года на 51-й минуте встречи с «Лесохимиком» из Усть-Илимска (16:4) оформил Е. Маврин. В том же матче он прибрал к своим рукам еще и самую раннюю, и самую быструю квинту. Голевую феерию Е. Маврин начал на девятой минуте, а через 27 минут на его счету было уже пять забитых мячей.

Самый же ранний и самый быстрый покер собрал Владимир Ивашин. Четыре мяча в ворота «Североникеля» 15 февраля 1976 года (9:4) он забил в первые девятнадцать минут игры, открыв счет на второй минуте матча.

Ну, а в номинациях с хет-триками счет пойдет уже не на минуты. В гостевом матче с командой «Динамо-Казань» 11 февраля 2017 года (8:5), когда Павел Рязанцев забил свой третий мяч в игре, хронометр технического онлайна отсчитал ровно 220 секунд от ее начала. А между первым и третьим мячами прошло всего 169 секунд! С высокой вероятностью можно утверждать, что во всех отношениях это был самый быстрый хет-трик в чемпионатах страны.

Автором самого «зеленого» хетт-трика является Станислав Турушев. Свою первую «треху» он забил 8 ноября 2019 года в ворота «Уральского трубника» (11:4), на тот момент ему было 18 лет и 228 дней.

Если собрать воедино все «трики», «покеры» и т. д., то в квартет лучших составят: А. Бондаренко – по три и более мяча забивал в 51-м матче, В. Чухлов – в 46-ти, П. Рязанцев – в 37-ми, В. Башан – в 30-ти. За А. Бондаренко значатся еще и клубные рекорды по количеству таких матчей подряд – 7 (11.02–10.03.2017), и за один чемпионат – 15 (2017 год: восемь раз по три мяча, шесть раз по четыре о один раз пять).

Все, о чем шла речь выше, касается только чемпионатов страны. В розыгрышах национального Кубка у хабаровчан лидер П. Рязанцев – 15, в недавно завершившемся очередном розыгрыше хрустального трофея в пяти матчах подряд три покера он разбавил двумя хет-триками. В пятерку лучших входят также: В. Чухлов – 13, Евгений Стеблецов – 9, Николай Паздников и Евгений Березовский – по 8.

Подготовил Вадим Авдеев, хоккейный статистик