Общественники следят за качеством питания в школах Хабаровского края

Организацию питания в школе № 87 проверили члены общественных советов при министерстве образования и науки края, а также регионального министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Комиссия наблюдала за тем, как проходит обед у учащихся начальной школы, побеседовала с детьми, директором образовательного учреждения, работниками пищеблока.

«Меню разработано комбинатом питания, который нас обслуживает. Оно полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора. В обед включены первое, второе блюдо, салат и напиток. Для родителей мы планируем в каждой учебной четверти проводить дегустации, на которых они смогут убедиться в том, что их дети питаются вкусно и качественно», — рассказала директор хабаровской школы № 87 Людмила Казарина.

В школе обучается более тысячи детей. Из них 447 являются учениками начальных классов. Завтраки и обеды здесь, как и в других образовательных учреждениях края, организованы по скользящему графику, чтобы избежать скопления детей и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Столы расставлены с соблюдением социальной дистанции, проводится регулярная дезинфекция поверхностей и столовых приборов, в столовой установлены обеззараживающие лампы.

«В школе комиссии предоставили перспективное меню, всю необходимую документацию. М также осмотрели информационные стенды, на которых размещена справочная информация. Вопросов и претензий к организации питания у нас не возникло, а довольные лица школьников говорят о качестве и вкусе блюд лучше всяких отчётов», — отметила председатель общественного совета при министерстве образования и науки края Наталья Бурая.

Общественники также подчеркнули, что подобные проверки будут продолжаться. Позитивный опыт школ будет распространяться в других образовательных учреждениях, а недочёты оперативно устраняться.

Напомним, с началом текущего учебного года во всех школах края было организовано бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. На эти цели из федерального бюджета краю предусмотрено более 260 миллионов рублей. Расходы региональной казны составят около 75 миллионов рублей.