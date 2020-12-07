Губернаторскую стипендию назначили студентам из малых народностей

Лучшим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ назначили специальную стипендию губернатора. В этом учебном году ее получат 27 учащихся вузов, техникумов и колледжей Хабаровского края.

В числе стипендиатов 17 отличников учебы из Николаевского-на-Амуре промышленно-экономического техникума, Хабаровского технического колледжа, Губернаторского авиастроительного колледжа, Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровского торгово-экономического техникума, Хабаровского педагогического колледжа, Хабаровского медицинского колледжа, Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа, Комсомольского-на-Амуре лесопромышленного колледжа и Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума.

Еще 10 ребят получат губернаторскую стипендию обучаясь в вузах края. Среди них студены ТОГУ, медуниверситета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стипендии губернатора студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ в крае выплачивают уже 13 лет. За это время поощрение получили около 200 отличников. Стипендию назначают, в первую очередь, за успехи в учебе. Претендентов выбирает специальная комиссия по итогам двух последних семестров. Но во внимание принимается и вклад студентов в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений, а также в научно-исследовательскую деятельность.

Напомним, что в регионе, помимо губернаторской стипендии, есть и другие формы поддержки молодежи коренных народов. Так, студентам-очникам из малоимущих семей в возрасте до 23 лет предоставляют единовременную материальную помощь, компенсируют затраты на проезд к месту учебы и обратно в пределах края. При Хабаровском государственном медицинском колледже действует подготовительное отделение народов Севера, на котором ежегодно обучается до 20 человек. В Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме набор ведет отделение народов Севера, где учатся 80 человек.