В Корсаково-1 детский сад подключили к теплу

Новый (дополнительный) участок тепловой сети построили в селе Корсаково-1 Хабаровского муниципального района. Его протяжённость составила 400 погонных метров. Как отметили в министерстве ЖКХ края, благодаря этому к централизованной системе теплоснабжения подключили детский сад, расположенный в населенном пункте.

Работы провели в рамках инвестиционной программы, разработанной на основании концессионных соглашений между ООО «ПП Краснореченское» и районной администрация.

«Такие проекты имеют особенную значимость: произведено подключение детского сада к централизованной системе теплоснабжения и тем самым снизилась стоимость за отопление социального объекта», – отметили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Также в рамках концессии в этом году провели реконструкцию двух участков тепловой сети в селе Рощино. В первом случае заменили 100 метров трубопровода с увеличением диаметра с 219 мм до 325 мм, еще 60 метров – с увеличением диаметра с 159 мм до 219 мм.

«Это позволило улучшить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повысить качество, надежность и эффективность теплоснабжения потребителей, а также создать техническую возможность подключения (технологического присоединения) новых потребителей», – отметили в ведомстве.

Стоимость мероприятий составила 3,6 млн рублей, источником финансирования являются собственные средства инвестора, отметили в пресс-службе правительства региона.