Кадровые назначения произошли в правительстве Хабаровского края

Сегодня Михаил Дегтярев назначил руководителей в три региональных ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пост министра физической культуры и спорта края займет Дмитрий Чикунов, который ранее работал в статусе исполняющего обязанности. И.о. министра природных ресурсов стала Елена Балезина. Ранее она занимала должность начальника управления по делам коренных малочисленных народов Севера в этом же ведомстве. Комитет лесного хозяйства с приставкой и.о. возглавит Вадим Сабуров.

Дмитрий Чикунов родился 18 сентября 1982 года в Хабаровске. Имеет два высших образования, мастер спорта России международного класса. Трудовую деятельность начал в 2004 году тренером по конькобежному спорту. В комитет по физической культуре и спорту правительства края пришел в 2008 году на должность главного специалиста. С 2014 года занимал пост заместителя министра — председателя комитета по физической культуре и спорту. И.о. министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов был назначен в августе 2020 года.

Елена Балезина родилась 29 июня 1964 года в Кишиневе. Имеет два высших образования: закончила Хабаровский институт народного хозяйства и Хабаровский государственный технический университет. С 1984 – 1996 гг. работала экономистом в финансово-кредитных организациях. Работу в правительстве края начала в 2002 году. Прошла путь от главного специалиста до начальника управления по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов края.

Вадим Сабуров родился 19 августа 1971 года в Хабаровске. Окончил Хабаровский государственный технический университет. С 1993 – 2012 гг. занимал руководящие должности в организациях, ведущих свою деятельность в сфере лесопромышленного комплекса. С ноября 2020 года — советник губернатора края, и.о. министра природных ресурсов региона.



