Хабаровчанин обокрал любовницу ради ремонта автомобиля

Житель бывшей столицы Дальнего Востока часто приходил к своей подруге в гости. 19-летний мужчина, возможно, был и рад жениться на пассии, но вот беда – сломалась машина, на ремонт автомобиля денег абсолютно не хватало. Парень между девушкой и починкой «железного коня» выбрал второе.

Выбрав момент, когда подруга занялась домашними делами, мужчина взял ее телефон и перевел себе на карту 150 тысяч рублей. Только спустя несколько дней любовница заметила пропажу и обратилась в полицию.

Полицейские арестовали вора, который, кстати, к тому времени потратил все деньги на исполнение мечты. Как выяснилось, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.