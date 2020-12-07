Дегтярев выступил против приватизации мусороперегрузочной станции

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал депутатов хабаровской городской думы остановить процесс перевода мусороперегрузочной станции «Южная» в форму ООО. Если это произойдет, то государственная собственность легко может попасть в частные руки (для наглядности демонстрируем ассоциативный ряд из 90-х годов: завод – ваучеры – олигархи – разваленный завод).

«Станцию построили в 2017 году на деньги городского бюджета (более 650 млн руб.). В 2019 году оформили лицензию на обработку отходов. С тех пор МПС фактически не эксплуатировалась по назначению. Сейчас этот комплекс находится в ведении МУП "Эксплуатирующая организация "Южная", и администрация Хабаровска намерена реорганизовать эту структуру в ООО… Предлагаю городским депутатам приостановить процесс приватизации мусороперегрузочной станции "Южная" и разобраться», - написал Михаил Дегтярев в своем Телеграм-канале.Уже завтра парламентарии намерены вынести этот вопрос на обсуждение.

Так как между главой региона и городскими депутатами налажены конструктивные отношения, существует большая вероятность, что предложение Дегтярева будет принято, и построенная на государственные деньги станция не перейдет в частные руки.