В Хабаровске всю неделю будет тепло

Текущая неделя в краевом центре будет для декабря теплой. Днем от -5 до -7 градусов, ночью до -13. Это в начале семидневки.

Потом станет чуть холоднее. Столбик термометра может опуститься до -14 днем и -18 ночью. Порывы юго-западного ветра будут достигать 7−12 метров в секунду. На выходных возможен небольшой снег.

По словам сотрудников Гидрометцентра, сейчас показатели температуры находятся примерно на 4 градуса выше нормы. Тем не менее, такая погода не является для нашего города уникальным явлением. Все вполне себе в рамках «обычности».