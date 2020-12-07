«Дегтяревский призыв» позволит найти кадры для вертолетов медицины катастроф

Михаил Дегтярев поздравил летчиков с Международным днем гражданской авиации. Он рассказал, что в край удалось вернуть три вертолета Ми-8, которые будут транспортировать тяжелобольных граждан из труднодоступных мест региона в больницы Хабаровска. Подготовка экипажей будет осуществляться в рамках программы возврата ценных кадров «Дегтяревский призыв».

Инициативная группа ветеранов авиации, в свою очередь, поблагодарила главу региона за возвращение на историческое место вертолета – памятника Ми-1.

«Мы к истории должны относиться с любовью. А история края связана в том числе и с этим вертолетом, и с людьми, которые на нем летали. И как только появилась информация, что его хотят увезти – были приняты меры. Договорились о восстановлении машины», - отметил Дегтярев.

Геликоптер отправили на зимовку в ангар. В это время будет объявлен конкурс на лучший эскиз нового постамента для него. Также врио губернатора сообщил о решении вопроса оснащения тренажерами Авиационного учебного центра Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Летчики же поделились идеей организации в краевом центре летно-технического училища гражданской авиации. По словам специалистов, диспетчеров готовят уже сейчас. Нужны только пилоты и техники. Не исключено, что найти подходящие кадры опять-таки поможет программа «Дегтяревский призыв».