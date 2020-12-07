В Солнечном районе до сих пор не потушен мусорный полигон

Пожарные продолжают тушить полигон твердых коммунальных отходов, который находится в Солнечном районе. С огнем борются семь брандмейстеров, три автоцистерны, бульдозер, экскаватор и погрузчик.

В данный момент потушен мелкий мусор на площади около 700 квадратных метров. Ведется его дополнительная проливка. Так как огонь дошел до глубины семь метров, специалистам противопожарной службы, чтобы до него добраться, приходится разгребать хлам бульдозером.

Напомним, что изначально площадь пожара составляла 1600 квадратных метров. Сейчас горят крупные бытовые отходы и отходы лесопиления.