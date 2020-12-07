Хабаровчане стали реже пользоваться общественным транспортом

Из-за пандемии ежедневный пассажиропоток в общественном транспорте Хабаровска снизился на 78 тысяч человек. Находящиеся на самоизоляции пожилые граждане стали гораздо реже пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами. Отмена массовых мероприятий также повлияло на пассажиропоток.

«Если в прошлом году городской общественный транспорт перевозил ежедневно по 196 тысяч человек, теперь им каждый день пользуются 118 тысяч горожан. К пунктам назначения пассажиров постоянно доставляют порядка 600 транспортных средств», - рассказала заместитель начальника городского управлении промышленности, транспорта и связи Ольга Симакова.

Еще один фактор, из-за которого снизился спрос на общественный транспорт – это болеющие сотрудники экипажей самого транспорта. По данной причине не работают 55 шоферов и 30 кондукторов.

Правда, интервал движения изменился незначительно. По подсчетам городских чиновников, на автобусах маршрутов №№21 и 23 плановый интервал движения увеличился с 5 до 6 минут, а на №40 – с 6 до 7 минут.