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Более двух третей бюджета Хабаровского края — социальные расходы
Краевая дума утвердила бюджет региона на 2021 год, сообщает пресс-служба правительства края.
«Сегодня знаковое событие – вами утвержден главный финансовый документ Хабаровского края – бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, — сказал врио губернатора, обращаясь к депутатам Законодательной думы региона. — Бюджет сформирован в непростых экономических условиях. Серьезные коррективы все еще вносит пандемия. Тем не менее, правительство края делает ставку на развитие экономики. И важно, что вы, народные избранники, нас в этом поддерживаете»
Михаил Дегтярев, принявший участие во внеочередном заседании Закдумы, поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу и отметил, что закон о бюджете принят своевременно, без лишних проволочек, в интересах жителей края и его развития.
«Уверен, что обе ветви власти в Хабаровском крае – и исполнительная, и законодательная, совместно продолжат действовать во благо людей, которые живут в нашем регионе. Наша общая цель – стабильный, растущий, процветающий край», — добавил врио губернатора.
Общий объем доходов краевого бюджета утвержден в объеме 114,944 млрд рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 80,6 млрд рублей, субсидии и трансферты из федерального бюджета – 33,216 млрд рублей, поступления из Фонда содействия развитию ЖКХ – 1,157 млрд рублей. Расходная часть оценивается в 122,432 млрд рублей. Дефицит составит 7,488 млрд рублей (7,54%).
Говоря о наиболее важных для людей направлениях, которые отражены в главном финансовом документе региона, Михаил Дегтярев отметил, что бюджет сбалансирован и социально ориентирован.
На мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов, предусмотрено около 12 млрд рублей, в т.ч. на четыре ключевых нацпроекта — «Демография», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги» — более 7 млрд рублей.
65% (79,3 млрд рублей) бюджетных расходов — на социальную защиту населения, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Для сравнения: в 2019 году доля социальных расходов составляла 62,2%, в 2020 году – 64%.
1,3 млрд рублей заложены в краевой казне на повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ работникам здравоохранения и учреждений социальной защиты, учителям и воспитателям детских садов. Впервые с 2012 года производится индексация нескольких видов социальных выплат и пособий, в т.ч. краевого материнского капитала. Это затронет около 400 тыс. жителей края.
«Несмотря на пандемию, на выпадающие доходы, мы определили точки роста. Будем вкладывать деньги в инвестпроекты. У нас в краевой адресной инвестиционной программе 80 объектов. В частности, детский сад в Циммермановке Ульчского района, в поселке Литовко Амурского района, и, как и обещали – детский сад в селе им. Полины Осипенко»
Как ранее заявлял врио губернатора, выделены средства на переоборудование и ремонт пищеблоков в 59 школах региона. На эти цели в следующем году потратят 55,3 млн рублей. Кроме того, почти на 40% — до 100 млн рублей — увеличено финансирование проектов ТОС (территориальных общественных самоуправлений). Аналогичная сумма предусмотрена на благоустройство дворов.
«План первоочередных действий по восстановлению экономики нами также принят. Самое главное, на что мы ориентируем министров краевого правительства в следующем году – взаимодействие с федеральными коллегами. Продолжим работу по включению наших краевых объектов в федеральные программы – по дорогам, по ремонту и строительству новых школ, по поддержке объектов культуры, по обновлению парка самолетов региональной авиакомпании и т.д., — уточнил Михаил Дегтярев. — Предварительно согласованное софинансирование из федерального бюджета уже превышает идентичный показатель 2020 года на 12%. В течение финансового года, как правило, эти позиции еще пересматриваются в сторону увеличения. Мы приложим все необходимые усилия для этого – коммуникация с федеральным центром отлажена»