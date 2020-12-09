3,5 млрд рублей потратил Хабаровский край на «детские» выплаты

В крае продолжается прием заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

В министерстве социальной защиты населения края разъяснили порядок подачи документов на меру поддержки от родителей, проходящих службу в «силовых» ведомствах.

Напомним, новая мера поддержки введена по поручению Президента РФ Владимира Путина. Право на данную выплату имеют семьи, где среднедушевой доход ниже 14 тыс. 369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты в текущем году составляет 7 тыс. 590 рублей. Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет ежемесячная выплата назначается на каждого. Выплачивается пособие до исполнения ребенку возраста восьми лет.

«Назначение выплаты организовано в особом режиме: одному из родителей требуется подать только заявление, все остальные документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. Если родители проходят службу в «силовых» ведомствах, информация об этом указывается в заявлении. При этом документы, подтверждающие наличие и размер доходов сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной службы безопасности, государственной охраны, внутренних дел РФ представляются самостоятельно. Проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, а также Главном управлении специальных программ Президента РФ в заявлении указывается ИНН организации», — пояснили в министерстве социальной защиты населения края.

Жители региона, еще не подавшие заявление на выплату, могут сделать это дистанционно через Госуслуги, краевой портал «Услуги 27», а также обратившись в МФЦ либо в центр социальной поддержки по месту жительства по предварительной записи.

На осуществление ежемесячной выплаты в 2020 году предусмотрено 4,2 млрд рублей. На сегодняшний день выплата произведена на общую сумму 3,7 млрд рублей на 47 тыс. 179 детей. Всего на новую меру соцподдержки из федерального бюджета в регион поступило около 3,6 млрд рублей.