Нужно обеспечить вакцинацию от коронавируса в том числе жителей отдаленных районов — правительство РФ

Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса, сообщает официальный портал кабмина.

Главам регионов предстоит в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря.

Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику её проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдалённых районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря.

Самому Минздраву поручено до 11 декабря представить в правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны.

Президент поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей уже на этой неделе во всех регионах.

Ранее Михаил Мишустин провёл встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. На ней обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы в России выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев.