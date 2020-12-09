В Хабаровском крае стали выдавать поддельные «антиковидные» справки

Общественники бьют тревогу: на территории страны появились организации, которые предоставляют за деньги фальшивые справки об отсутствии у человека коронавируса. Липовые документы можно приобрести как в Хабаровском крае, так и, например, в Москве или Санкт-Петербурге. В общей сложности «спрут» раскинулся более чем на четверть регионов России.

Стоимость справки составляет около 2-3 тысяч рублей, доставить ее могут за неделю. Общественники тем не менее ведут в Интернете активный поиск организаций, занимающихся продажей поддельных бумаг, после чего передают всю информацию в правоохранительные органы. Также активисты обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой взять данную тему на контроль.

Тот, кто хочет получить подобный документ, должен помнить: если человек заражен COVID-19 и по его вине пострадают люди, то ответственность ложится не только на изготовителя, но и на предъявителя фальшивой справки. Также не исключено мошенничество со стороны организаций, рекламирующих услуги выдачи липовых документов.

Человек так заплатит деньги, а его возьмут и «кинут» (к слову, поделом). Что ему тогда делать? Не пойдет же он в полицию с жалобой, как он хотел купить подделку, а ему вместо этого вручили дырку от бублика.

Игорь Свинников