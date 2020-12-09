Спецкор «МД XXI век» получил медаль за вклад в борьбу с пандемией





Специальный корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрей Канев получил памятную медаль и грамоту от президента России Владимира Путина. Награда вручена «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Напомним, что эта акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Многие люди живут в режиме самоизоляции. Выходя из дома, они более других могут подвергнуться инфицированию или стать источником распространения опасной болезни.

Для противодействия таким случаям и создан проект: человек звонит в штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ является соорганизатором проекта) и оставляет заявку, в которой перечисляет свои нужды. Чаще всего это покупка продуктов и лекарств, реже – оплата услуг ЖКХ.

О том, как работают волонтеры, с какими нюансами сталкиваются и как форма отчетности помогает бороться с мошенниками, Андрей Канев посвятил статью «Помощь придет в масках и перчатках».

Вручение медалей и грамот прошло 5 декабря, в День волонтера. В числе награжденных добровольцев – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежка ОНФ», журналисты и представители бизнес-сообщества.