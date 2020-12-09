Дегтярев: Мы несем персональную ответственность перед людьми

С 28 октября в Хабаровском крае запущена «горячая линия», специализированная на текущем состоянии дел по пандемии коронавируса. Любой желающий может позвонить туда и выяснить все интересующие его вопросы. Работает линия до 22 часов, на ней задействовано 15 работников.

Михаил Дегтярев посетил колл-центр единой дежурно-диспетчерской службы, чтобы лучше понять условия и специфику труда специалистов. Одновременно на звонки отвечают шесть человек, один из которых – врач.

Примерил на себя роль сотрудника «горячей линии» и глава региона. Он пообщался с хабаровчанкой, позвонившей в колл-центр. Женщину волновало состояние отца, которого увезли в реанимацию. Дегтярев успокоил визави и сообщил, что отец переведен в общую палату и его жизни ничего не угрожает. Хабаровчанка, к слову, так и не узнала, что разговаривала с врио губернатора.

С момента запуска на «горячую линию» поступило более 17 300 звонков. Ежедневно принимается в среднем 500 обращений. Однако все понимают, что в такое время тяжело всем. И операторам, и борющимся за жизни пациентов врачам, и главе региона, лично инспектирующему больницы и госпитали.

«Считаю своим долгом два-три раза в неделю посещать лечебные учреждения, проверять работу, поддерживать врачей и пациентов. Мой заместитель по социальным вопросам Евгений Никонов и и.о. министра здравоохранения Юрий Бойченко несут персональную ответственность перед людьми и передо мной за лекарственное обеспечение, за выплаты врачам, за состояние пациентов и в целом за организацию системы здравоохранения в этот непростой период», - отметил Михаил Дегтярев.