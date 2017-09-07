Жителям Аяно-Майского района не дают провести референдум?

Прокуратура Хабаровского края не согласна с решением жителей Аяно-Майского района о проведении референдума?

Напомню, обеспокоенные известиями о строительстве в Аяно-Майском районе газохимического парка жители, пожалуй, самого малонаселенного и нетронутого кусочка дальневосточной земли решили вынести проблему на всеобщее обсуждение. Ядовитые химикаты, увеличение населения в разы за счет иностранной рабочей силы – это внушает тревогу. А когда начинаешь осознавать возможность потери, задаешься вопросом: как уберечь? Как сохранить для потомков уникальную природу малой родины, если по ней пройдут чужие – с другими целями, другими интересами? «Нужен референдум местного значения», - решили аяно-майцы.

Подробно о ситуации мы писали в №45 от 4–11 ноября 2020 г. (см. «Будет так, как ты захочешь?»). Прошел месяц. Что изменилось?

Как сообщили ИА AmurMedia 3 декабря в крайизбиркоме, инициатива жителей Аяно-Майского района была зарегистрирована 26 ноября.

- С 27 ноября у них есть 20 дней на сбор подписей для поддержки выдвижения своей инициативы по проведению референдума, - комментировал агентству секретарь крайизбиркома Оярс Машков. - Собрать надо 86 подписей. Подписи представят в избирком Аяно-Майского района, где их проверят на достоверность и соответствие законодательству. Если все требования будут выполнены, то комиссия составляет соответствующее решение и передает его в Собрание депутатов Аяно-Майского района. А уже Собрание депутатов, получив все документы, принимает решение о назначении даты и времени проведения референдума.

- Прокуратура района проверила нашу инициативу. Нарушений не нашла, - рассказывает член народного совета Марианна Штанько-Волостникова. – Мы прошли регистрацию в избиркоме. Когда была в Хабаровске, чтобы открыть предвыборный счет, пригласили в правительство. В беседе мне рассказывали, что никакого завода в ближайшие 10 лет в районе не построится. Это что же – при нашей жизни не о чем беспокоиться, а после нас хоть потоп? Неправильно как-то. Поэтому подписей у нас не 80, а 800. Да и в правительстве меня убеждали, что всячески помогут с народной инициативой. С депутатами нашими разговаривали, они поддержали. Правда, глава района против проведения референдума. Может, потому, что не любят власти протестные настроения? Переживаем, что на депутатов районного собрания давление начнется. Хочется, чтобы устояли, чтобы поддержали народ, который их выбрал.

Среди жителей района прошел слух, что краевая прокуратура сделала предписание. Якобы, вопрос, выносимый на референдум, содержит двоякое толкование, или что он вообще не местного значения, поэтому надо регистрацию инициативной группы отменить. Пристальное внимание к законности процессов, дающее каждому жителю края надежду на то, что его интересы будут соблюдены, что все у нас происходит исключительно по справедливости и равенству, что может быть лучше?

Может, стоит с этой точки зрения рассмотреть и вот это письмо из Аяно-Майского района. На днях оно поступило в редакцию от члена Народного совета при губернаторе Хабаровского края из с. Нелькан. В письме – копия обращения к врио губернатора и Президенту РФ.

«В Аяно-Майском районе, - пишет Антонина Санноковна Пахомова, - возникла ситуация, которую невозможно решить на местном уровне. 30 ноября по статье за утрату доверия был уволен с работы заведующий районным отделом образования В.А. Лисин.

В.А. Лисин приехал по собственному желанию молодым специалистом в наш район. Проработал шесть лет учителем и директором школы в с. Джигда. В 2017-м ему предложили возглавить отдел образования Аяно-Майского района. Так как в районе постоянная нехватка педагогических кадров, Виктору Анатольевичу пришлось вести часы физики в школе с. Аян. Не в ущерб основной работе. Руководство района было в курсе. Документально все было оформлено. Нареканий, замечаний, нарушений не было. Были благодарности, почетные грамоты. Так Лисин проработал три года.

Конфликт интересов, возможно, возник после выборов 13 сентября 2020 года – Лисин был одним из кандидатов в главы района.

После выборов его попросили освободить квартиру, которую администрация предоставила три года назад. Созданная комиссия не обратила внимания, что у него трехлетняя дочь, а на улице – признаки зимы. Затем были организованы проверки на основной работе. Признаков нарушений не выявили, но под увольнение по статье подвели. Утрата доверия за совмещенную работу школьным учителем?

Я прожила в Аяно-Майском районе сорок лет. Проработала в школе с. Нелькан 25 лет, была руководителем. Знаю ситуацию с педагогическими кадрами в районе – в настоящий момент мало кто хочет ехать «на севера». Нехватка педагогов всегда есть и будет. Поэтому то, что заведующий отделом образования вел уроки, это норма. Это – по совести. Иначе невозможно было поступить. Часов физики в школьной программе мало, а данный предмет правильно преподать детям может не каждый. И увольнение учителя сегодня вызывает массу недовольства среди населения Аяно-Майского района. Прошу обратить серьезное внимание на данные факты и принять меры».

Надо заметить, что это третье обращение к властям по факту увольнения учителя. Первое письмо отправлено коллективом школы, второе ушло в Хабаровск за подписями местных жителей. Антонина Санноковна написала как член Народного совета при губернаторе.

Что касается предписания краевой прокуратуры относительно референдума, в Аяне его еще в глаза не видели. Но, считая, что источник инсайда надежный, пытаются принимать меры, просить помощи у партии «Зеленых». Может, зря на воду дуют?

Будем следить за развитием событий.

Ирина Северцева