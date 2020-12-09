Хабаровчанин продал чужой автомобиль по цене пылесоса

Житель краевого центра обратился в полицию с заявлением. Он пояснил, что у него имеется автомобиль стоимостью 180 тысяч рублей. Недавно мужчине понадобилась уехать из города, и он оставил свою машину около дома в Индустриальном районе. Однако вернувшись из поездки, обнаружил отсутствие «железного коня».

Сотрудники полиции вскоре задержали угонщика. Им оказался 25-летний знакомый владельца иномарки. Преступник не только успел угнать автомобиль, но и продать его. Причем за смехотворную сумму – 33 тысячи рублей (фактически цена пылесоса, хоть и недешевого). Деньги мужчина потратил по своему усмотрению.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Угонщика поместили в СИЗО, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Стражи порядка нашли машину и вернули законному владельцу.