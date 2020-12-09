В Хабаровском крае льготникам будут доплачивать за проезд в ОТ

Льготники будут вправе выбирать любой удобный для них способ проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Михаил Дегтярев. Также со следующего года в автобусе можно будет расплатиться социальной транспортной картой (СТК) либо по бесконтактной картой «Мир» любого банка.

Компенсация за проезд была темой, о которой долго говорили и долго спорили. Однако краевое правительство решило пойти навстречу льготникам. Теперь порядок получения компенсации будет упрощен. Так, для реабилитированных лиц и тружеников тыла в месяц предусмотрено 1020 рублей.

Пожилые граждане, ветераны военной службы, ветераны труда, школьники из многодетных семей будут получать по 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составит 300 рублей. Если деньги не были использованы в течение месяца, то «несгоревшая» сумма переносится на следующий месяц, и так в течение календарного года.

«Поездки по банковской карте "Мир" оплачиваются гражданином за счет собственных средств. Возмещение расходов производится на карту "Мир" в следующем месяце в пределах установленного лимита и совершенных поездок по социальной транспортной карте», - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Что же касается региональных льготников, то им предоставят выбор между проездом по платежным картам либо выплатой компенсации (сумма колеблется от 720 до 1020 рублей в зависимости от льготной категории). Карту «Мир» можно будет использовать с 1 февраля 2021 года.