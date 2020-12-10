Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 335 новых случаев

Всего, по данным пресс-службы правительства региона, за время пандемии в Хабаровском крае выявлено 27 тыс. 589 случаев инфекции.

335 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 315

Комсомольск — 14

Хабаровский район — 4

им. Лазо район — 2

Выздоровело 489 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 415. На лечении находится 38 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 тыс. 926 человек. В том числе 2 тыс. 876 стационарно, 3 тыс. 50 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 тыс. 589 случаев Covid-19. 21 тыс. 491 человек выздоровел.