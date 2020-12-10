В Хабаровском крае увеличат размер материальной помощи

С нового года отдельные льготные категории граждан будут получать повышенную ежемесячную денежную выплату. Меру поддержки индексируют на четыре процента. Ранее соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется школьникам из многодетных семей, а также пожилым людям: ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам. С учетом индексации ее размер труженикам тыла и реабилитированным лицам составит 1 тыс. 60 рублей, ветеранам труда 977,6 рубля. Выплата школьникам из многодетных семей и гражданам пожилого возраста в 2021 году будет составлять 748,8 рубля», — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

По данным ведомства, меру поддержки в крае получают более 266 тысяч человек. На эти цели в этом году бюджетом предусмотрено более 2,5 млрд рублей.

Помимо ЕДВ в регионе будут проиндексированы и другие социальные выплаты и пособия, в том числе, краевой материнский капитал, детское пособие, компенсации жителям сельской местности за оплату услуг ЖКХ.